聖誕前夕，黑暴再現，不見節慶氣氛，只見戾氣。剛過去的周末和周日，元朗和尖沙咀商場又遭暴徒破壞，中環一個聲援疆獨的集會更演變成侮辱國旗和襲警暴亂，暴徒在光天化日之下打警察和搶犯，警方被迫擎槍指向暴徒，結果又遭反中亂港喉舌大做文章。整個香港亂成一鍋粥，港府高官寄望區選過後社會能回復平靜，再次證明只是一廂情願。

最可笑的是，一班高官齊齊在網誌發功，打幾隻字就當做了事，連使把口止暴制亂也慳番。張建宗表示「堅定不移地止暴制亂」、陳茂波批評「姑息暴力就是包容罪惡」、律政司司長鄭若驊甚至點明「違法達義」和「公民抗命」在法律上絕不容許。寫得振振有詞，做卻龜縮無影，最堅定不移縱暴容亂的、最包容違法達義公民抗命的，恰恰是這個政府。

君不見，公務員紛紛破壞政治中立原則反中亂港，暴徒到處打砸搶燒，港府聽之任之，而司法一再姑息甚至讚揚公民抗命的判例更不在少數。高官以為寫出大堆廢話就能向全港市民以至中央交差，不是自己白癡，而是把別人當成白癡。說到底，「不做不錯、小做小錯」的心態深植廢官腦海，順境的時候尚且不願作為，何況碰上廿二年不遇的暴亂？這也是中央三令五申止暴制亂，局面依然沒有起色的原因。要撥亂反正，非中央出手不可，奈何北京始終對外部勢力投鼠忌器，至今未拿定主意。既然直接出手未是時候，那麼要求林鄭班子清除瘀血，讓有能者居之，總可以吧？

第一個必須被革扯者首推鄭若驊，此人甫上任即醜聞纏身，知法犯法，由她講法治根本沒有說服力。更不必說多次放生黎智英影響極之惡劣，香港今日的亂局正正因為她姑息養奸而起。中央必須換一個愛國愛港、挺直腰桿、不懼怕惡勢力且有法律專業資格的人擔當此職，誰能堪此大任？何君堯會是合適人選嗎？