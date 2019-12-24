世界上要找兩個城市跟香港完全一樣，恐怕找不到，但較為相似的，應該是新加坡和澳門。然而，這兩個城市的人卻不見得特別認同香港的反修例運動。所謂「旁觀者清」，香港人不要老是活在自己的世界。

香港掀起反修例運動後，資金大量外流，其中一處受惠的地方是新加坡，按理獅城應最幸災樂禍才是。但新加坡總理李顯龍不作如是觀，他同情港府，說示威者根本就是在折辱管治班子，更稱若同樣的事在獅城發生，他們根本撐不住，香港可以，是全靠背後有中央支持。

想想也是，國有無道昏君易辦，國有無道昏民則難應付，一處地方突然有六成人腦筋想歪了，竟支持暴力示威，不少人更試圖以暴動方式，去達成撤銷暴動定性的訴求，委實奇哉怪也！這樣的地方當然難以管治，再有能力的政府恐怕都要垮台。香港全憑背靠祖國，雖有百萬計市民迷失方向，但有十多億同胞仍然理性，所以面對反動分子仍然鎮壓得住。

香港部分人對祖國離心，但澳門人則大部分都熱愛祖國，對香港的暴亂覺得難以理解。濠江剛慶祝回歸祖國二十周年，中央送上大禮，跟深圳一樣，將銳意打造成金融中心，將來兩城合作，說不定就真可以取香港而代之。

所謂「焉知來者之不如今也」，香港人不能再夜郎自大，深圳的生產總值跟香港已旗鼓相當，若以人均GDP計算，國際貨幣基金組織估計，到二○二○年，澳門將超越盧森堡成為世界第一。深圳與澳門聯手，將來的金融業務可能一日千里，香港若然裹足不前，不珍惜祖國給予的機會，恐怕不日就會立足不住。

中央正明顯地要在經濟上懲罰香港，繼拔高深圳、澳門之後，新構思是日後進口美國貨不再經香港，若然如是，勢必加速此地的衰亡。