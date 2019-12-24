不久前結束的中共十九屆四中全會，無疑是一次非常重要的會議，有論者指出，若要找出關鍵詞，那肯定是「制度」。相比過去，新時代改革，其中重要的一點，就是關心整個國家未來制度演變方向，肯定不同於西方，是富有中國特色，更加穩定、更加成熟和更加定型的制度體系。

國家要長期執政，肯定得靠制度，並不斷試驗，這是中國共產黨不斷保持自己適應性的重要方法。正如鄧小平指出，中國共產黨不會把黨和國家的希望，寄託在一、兩個人的威望身上，而是圍繞更具根本性和長遠性的制度進行設計和建造。這方面，充分說明以習近平為核心的黨中央，其高瞻遠矚和強烈的歷史擔當。

習近平在澳門回歸二十周年大會發表重要講話，對澳門提出四點希望：堅持與時俱進，進一步提升特區治理水平；堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展；堅持以人為本，進一步保障和改善民生；堅持包容共濟，進一步促進社會和諧穩定。與此同時，習近平引《鹽鐵論》名言勉勵澳門政府：「善為政者，弊則補之，決則塞之。」很明顯，習近平對澳門認真貫徹「一國兩制」方針、取得的成就感到自豪；反觀香港，「一國兩制」沒有好好執行而變形走樣，歷屆特首明顯不濟，沒有把「制度」看在眼裏！老朽想起蘇洵於《管仲論》中的幾句話：「夫功之成，非成於成之日，蓋必有所由起；禍之作，不作於作之日，亦必有所由兆。」

誠然，災禍不是發作的那天才造成的，而是有徵兆預示。習近平亦曾說過，要發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化，該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。要言之，就是要進一步堅持制度和原則。看來，澳門成就今日盛世，就是堅持落實「一國兩制」；而香江一眾廢柴高官則一味坐而論道，輕制度尚空談，遂使香港萬劫不復！