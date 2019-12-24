中國近十年的經濟貿易外交工作起飛，令一直以大國自居的美國關注，近年更在不同的國際組織及經貿會議，利用不少下三流手法打擊或反對中國提出的改革建議，原因是這些建議為提高會議組織的公平性，促進國際共融關係，但美國有另一種想法，就是中國企圖奪取美國在國際的領導地位，所以處處要以北京為敵，做法昭然若揭。不過，美國官員仍然把這些謀算他國伎倆包裝得輝煌，美國國防部部長埃斯珀早前說，五角大樓的首要任務是應對中國和俄羅斯，又強調現已進入「大國競爭時代」，美國正與中國競爭，但沒有必要把中國當成敵人。

這番話實在令人摸不着頭腦，競爭對手當然就是敵人，難道競爭對手是朋友至親？這幾年來美國在國際上的行為，基本也是針對北京政府出發，有機會就發動美國衞星國力量去制衡中國。美國國會無無謂謂地通過甚麼《保護香港法案》及《香港人權與民主法案》，強暴干預別國內政，絕對談不上是和平競爭。

美國針對中國的例子多不勝數，並以歪理向盟國洗腦，埃斯珀在紐約出席美國外交關係協會會議時說，中俄加速軍隊現代化，並把能力擴展至太空和網絡領域，兩國不但侵犯小國的主權，亦試圖危害國際法和規範。這說法令人感到無稽及憤怒，試問美國的軍事及太空科技，是針對甚麼去發展？當然就是中國及俄羅斯，既然說得是競爭，那怎能只有美國發展而其他國家「站着看」，這完全反映出美國霸權主義企圖操控國際。

埃斯珀更批評中國推動「一帶一路」是犧牲他人，令自己獲益。若真的是這樣的結果，參與「一帶一路」的國家就不會踴躍熱烈。這個跨國發展藍圖，是可以起到東西方經貿、運輸、外交、文化交流極大作用，對所經國家的內部經濟亦大有裨益，美國要抹黑需拿出證據，不能以歪理阻礙國際發展。