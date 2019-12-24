今屆立法會最後一個年度自十月開始以來，內務委員會一直處於「停擺」狀態，緣由在於未能選出正、副主席執行會議議程。事實上，內務委員會是立法會內重要的委員會，負責準備大會相關的議程，若然任由它一直「停擺」，勢將對政府的施政帶來負面影響。

至十二月十三日，內務委員會已舉行十次會議，但仍未選出今年度的正、副主席。究其原因，是反對派一直在拖延選舉主席的議程，令相關程序不能夠有效地進行。於正常的情況下，選舉主席只需花數分鐘即告完成，但無奈地，現在由反對派議員擔任主持，致使程序一拖再拖，簡直令人相當的遺憾。

試想想，一個作為立法機關的議會尊嚴何在？香港多年來以行政效率著稱，想不到現時居然淪落到連一個委員會的恒常議程，也動輒被反對派用來玩弄行政當局。若然給外地的議會同行知悉如此行徑，必然是貽笑大方又帶有幾分同情。長久下去，香港又如何給予中央信心，能夠落實好高度自治呢？

反對派現時決定與政府全面開戰，目的在於癱瘓整個特區政府的運作，藉口要爭取街頭示威者的支持。然而，使用如此反智又無建設性的「拉布」行為，其實與小孩子在吵架沒有相差太遠，總是給人一種「輸打贏要」的感覺。想深一層，反對派就是強行霸佔主席台，又或「賴死不走」的模樣。假如正、副主席按程序正常產生，新上任的主席已經可以按既有規則，將破壞秩序的議員逐出會議室。

今天，內務委員會一蹶不振，致使多條法案無法如期交付立法會審議。政務司司長張建宗早前亦透露，本屆立法會尚有超過三十項法案，大部分與民生息息相關。如果本立法年度無法完成立法的工作，屆時全部法案皆會自動失效，需在新一屆立法會完成選舉之後，重新啟動相關的立法程序。

舉例來說，勞工及福利局局長羅致光日前透露，希望落實二○一八年施政報告中有關法定產假的建議，亦即由現時的十星期增加至十四星期。當局預計會於明年一月提交至立法會進行首讀及二讀，並期盼能在七月休會前完成三讀通過。然而，以今天立法會被反對派阻塞的程度來看，立法工作可謂前路茫茫，又不知會令多少「打工仔」失去應得的權益。

故此，我們必須看清楚，究竟是誰在立法會內搗亂？究竟是誰在破壞香港？反對派議員一直不願意跟違法的暴徒割清關係，聲言要靠議會抗爭聲援前線的反政府行動，卻將特區政府的施政綑綁在一起，使政策裹足不前，難以推行。他們的行為就是要將整個香港作為籌碼，寧願「攬炒」也不願有任何妥協。

下一場的立法會選舉，將會是決定香港命運的一場選舉，我們必須理性選擇，避免再讓反對派的鬧劇繼續演下去。又或者，我們要擔心的，就是新一屆的區議員就任後，反對派議員及其助理也許會更有恃無恐地助長示威活動，並在議會侮辱政府官員。屆時，政治紛爭滲入社區，也是大家共同所揪心的。