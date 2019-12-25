神州觀察：邊糾錯邊釀冤案　司法腐敗無藥醫

雲南昆明黑老大孫小果二十一年前就因作惡多端被判處死刑，惟在眾多保護傘、關係網的包庇下得以「亡者歸來」，並繼續為禍社會，直至日前才被重新「翻案」。事件本應對中國腐敗的司法體系起到一定警示作用，只是一些地方仍在肆無忌憚地枉法徇私，不怕製造更多冤假錯案，簡直無藥可醫。

河南商丘市一名姓張十四歲中學生，早前被指無故暈倒在學校洗手間，送院搶救後終告不治；經警方及法醫鑑定，死者排除了他殺可能，並已被入土安葬。誰知張父近日接獲匿名學生爆料指，其子之死與生前遭校園暴力有關，更坦承自己亦有份參與施虐，於是張父憤而開棺驗屍，結果證實兒子頭部有接觸鈍物造成的致命傷，之前的官方鑑定竟是在造假，堪稱荒唐透頂。

叫人不寒而慄的是，此事若非有人匿名舉報，是否就意味着這起校園暴力犯罪再也不會被發現？或是像湖南操場埋屍案那樣，一捂就是十六年，只待其他案犯偶然揭發？而在本案當中，涉事警方、法醫及校方都扮演了甚麼角色，怕亦是再明白不過；由此更可想見中國的司法腐敗能去到怎樣的程度。

這就如同一邊忙着救火，一邊有人卻在火上加油，哪裏能將火救熄？不但救不熄，火還會愈燒愈旺，造成更多的人命傷亡。中國的司法何嘗不需要救火？當局近年落力推行司法改革，糾偏糾錯，平反的冤假錯案也有一些，然而民眾發現，許多被翻出來的枉法案件不但離譜，糾正起來更是千辛萬苦，阻力重重，譬如孫小果一案，其生母及繼父只不過是體制內的普通角色，憑甚麼就能撬動那麼多部門及高官作保護傘？法治在他們面前當真就是說說而已？

再譬如說，孫小果當年被保下來之後，若從此低調做人，不再作惡，是否就此逃過法律制裁，再不會為世人知曉？而像這樣的操作，現實之中是否真的存在，又有多少本該被判死的人正在逍遙法外，甚至在偷笑這個「愚蠢」的孫小果？總之基於內地司法的不堪表現，一切都充滿想像空間。

想像之餘又猛然發覺，現實之中草菅人命、弄權舞弊的枉法行為還在陸續上演，像遼寧瀋陽大學的研究生被同學夥同外人刺傷已約三個月，錄了三次口供仍不立案、不抓人，當地警方的操作實在叫人看不懂；黑龍江一名犯人於監獄服刑期間離奇死亡，身上明明有多處傷痕，獄方既不承認，又不提供事發時監控錄像，之後乾脆將屍體強行火化，若還說沒有問題，便是太無恥。

你有你說，我有我做，不管甚麼形勢，皆可枉法胡來，這就是當下中國的司法環境，和其他腐敗問題一樣，總是愈剷愈有。