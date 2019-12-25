世界視線：五兇手判處死刑　卡舒吉案未釋疑

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉去年在土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館遇害一案，沙特法院日前宣判，五名被告被判死刑，另外三人面臨合共二十四年的監禁，被視為有份策劃兇案的沙特駐伊斯坦布爾總領事奧泰比，以及王儲穆罕默德‧薩勒曼的顧問艾基塔尼，則無罪釋放。

卡舒吉的未婚妻抨擊裁決「不可接受」，分析人士亦指，除了被指是幕後黑手的王儲薩勒曼全身而退，他的兩名涉案親信亦被判無罪。對此，曾參與調查的聯合國代表狠批這次審訊是「對正義的嘲諷」，「僱傭殺手有罪，被判死刑；幕後主使不但逍遙法外，更幾乎沒有受到調查」。

不過，卡舒吉的兒子薩拉赫卻持不同看法，他在社交網站發文表示，對沙特各級司法機構有信心，對今次判決結果表示歡迎，形容「正義得到了伸張」。但鑑於曾有媒體報道，包括薩拉赫在內的卡舒吉兒子們，曾接受沙特當局數以百萬美元計的房產，以及每月數千美元的賠款，再加上薩拉赫目前正居於沙特，他對沙特司法當局的「美言」到底有多少是出自真心，人們不妨自行判斷。

美國的反應也是大同小異，國務院一名官員對沙特的裁決表示歡迎，認為是踏出追究責任的重要一步，敦促沙特提高透明度並追究所有相關人士的責任。特朗普以及整個共和黨基本上表現低調，鮮有表明態度；民主黨人則抓緊機會，批評特氏一面倒硬撐沙特王儲。現正深陷彈劾風波的特朗普，或許無暇回應卡舒吉案的判決，但大家不妨想像，特氏既然肯公然跟中央情報局對着幹，否定後者認為沙特王儲要為卡舒吉之死負責的結論，又否決國會通過限制向沙特出售軍火的決議，相信他對於沙特當局肯「棄卒保帥」，已經相當滿意。

特朗普對沙特的最大問題，並不在於利益掛帥，罔顧道義──這其實是美國歷屆政府為了石油利益所表現出的常態，而是讓沙特覺得自己是兩國關係的「上把位」。華府最起碼可以在沙特不出現王朝更迭之下，要求王儲薩勒曼退居二線，而不是像現在那樣，無底線地為對方護航。