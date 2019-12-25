功夫茶：黑色聖誕慘慘慘　打工養舖等執笠

聖誕節歌仔有唱，普世歡騰！萬物歌唱，想像遠處飄來聖誕鈴聲，聖誕老人坐閃閃鹿車喺空中飛過，整個世界充滿愛、歡樂和浪漫星光！然而，反修例風波打殘百業，民生凋敝，香港人今年齊過「黑色聖誕」，只感到天地為愁，草木淒悲！

各位街坊，功夫茶喺聖誕佳節，好應該同大家講聲「聖誕快樂」！之不過，記者近日巡視昔日核心旺區如尖沙咀、銅鑼灣等，再見唔到「人山人海」或「人頭攢動」呢啲景況。呢！行街嘅市民同埋遊客明顯減少，原本熙來攘往嘅商場，大把吉舖待租。有市民就話：社會氣氛差，今年聖誕少消費，寧願儲錢日後移民！又有市民吐心聲：以前會試吓新嘢，今年就慳番！嘩！一個二個心情咁灰，哀莫大於心死，香港點會有明天吖？

嗱！二○一九年香港經濟慘遭「外憂內患」夾擊，中美開打貿易戰加埋黑暴衝突，難怪經濟十年來首陷技術性衰退！政府日前公布九至十一月零售、住宿及膳食服務業嘅失業率為百分之五點二，為三年來高位；飲食業仲傷，失業率攀升至百分之六點二。記者晚上逛尖東，但見行人稀疏，亦少有一家大細笑口盈盈逗留喺燈飾下拍照，至於食肆，小貓三幾枱，幾乎侍應多過食客，真係見者傷心！

嗱！聖誕市道殘成咁，喺深水埗經營兩間精品店八年嘅店主，指商場原本幾受學生歡迎，可惜自六月黑暴以來，生意跌到阿媽都唔認得，收入只有去年同期一成，搞到要動用積蓄交租，試過聯同其他租戶向大業主爭取減租不果！即使佢願意放棄數十萬元按金、提前解約都不受理，反被警告若毀約會告上法庭，進退維谷下，只好決定兩舖度過「最後聖誕」就不再續租。如此「斷臂」，聞者都為之感到悲壯！

呢！呢位店主猶幸平時有積穀防饑，是以未算最慘情。記者採訪另一精品店老闆，佢話生意慘淡到較去年同期下跌八成，不少日子更要「捧蛋」，難怪佢明年四月約滿後都不續約，佢仲透露有行家難敵租金壓力，搞到要「打工養舖」！阿哥，打工養小三、包二奶就聽得多，家陣竟然「打工養舖」，原來「一百歲唔死都有新聞」係真㗎！

至於其他重災區嘅商舖都係「慘慘慘慘慘慘慘」！嗱！功夫茶連寫七個「慘」字，皆因一個黑色聖誕搞到小商人雞毛鴨血，功夫茶不禁聯想起清朝雍正年間有一位犯了小過錯嘅小官俞鴻圖，被判腰斬還活了成粒鐘，以己血寫下七個「慘」字，雍正聞之嚇到立刻廢除此酷刑。嗱！酷刑有廢止一日，止暴制亂又何時可了？林鄭千祈唔好又要市民再過一個「黑色年」！否則，太平山都變活火山！勿謂功夫茶言之不預也。