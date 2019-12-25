產評：港股悲喜迎聖誕　明年經濟難歡騰

轉眼又到聖誕節！今年港股有驚無險。十二月更迎來反彈浪，恒指一度突破二萬八點關，總算暫時放下中美貿易戰和香港社會動盪的緊張氣氛，為普世歡騰的日子添上一點寧靜。惟始終裏裏外外的重大隱患尚未消除，投資者在歡度佳節過後，還須保持高度警覺。

今年，中美貿易戰峰迴路轉，先是雙方不斷宣布互相加徵關稅，令戰況升級；內地經濟壓力大增，人民幣匯率貶值「破七」，引發中港金融市場大幅波動。直至第四季，貿易談判露曙光，美國總統特朗普亦一改敵視語氣，十二月並未有如期向中國商品加徵關稅。期間雙方討價還價，由於今年聯儲局三次減息，支持美國經濟向好，推動美股迭創新高，令美國在談判桌上佔盡上風。

雖然中美尚未簽署貿易協議文件，惟雙方證實落實細節，避免爭拗升級，為中、港股市帶來喘息機會。美國經濟及美股走勢保持向好，英國脫歐進展正面，以及中國股市回穩，中資科網巨頭順利登陸港股，整體氣氛支持港股追落後。平安夜半日市，恒指收市較去年底有逾兩千點升幅，表現可說不俗。

當然，香港目前經濟未能令人安枕。聖誕黃金檔期旅客量不復往年，消費人流減少，黃金地段吉舖短約租金低至只達長約的一成半；企業削減營運規模，裁員減薪消息不絕於耳；企業及居民節慶支出縮減，餐飲業旺季翻枱率低亦難加餐價；樓價雖仍高企，但二手市場近期劈價頻頻，新盤銷情轉慢。總之，經濟衰退氣氛籠罩，若非中資企業做好支撐恒指，單靠港企，只怕港股與經濟一樣，疲莫能興！

環顧目前外部形勢時刻在變，尤其美國大選年，「中國牌」和「香港牌」成為總統參選人爭取選票的主要手段；而英國即使有協議脫歐，與歐盟展開的貿易談判必然是漫長且艱巨。至於香港本身，社會矛盾尚未解決，眼前市面看似略為平靜，實際上人心散亂，旅遊之都形象體無完膚，港府紓困措施搔不到癢處，加上外資卻步的影響正在各層面陸續反映，一旦中國落實將原先經港轉口美國貨品改為直接輸入，香港的貿易物流業勢雪上加霜。百業艱難，所謂港股「抵買」的說法，似是而非，缺乏基本因素支持的升市，猶如建築在沙堆上堡壘，並不穩固。

佳節當前，投資者季內若食正升浪，此刻總算不失節慶心情。惟慶賀的同時，要警惕經濟存在着重大隱患，金融市場隨時會大逆轉，切勿盲目樂觀。