近日多次演講，談香港局勢與「一帶一路」發展，座上不少是內地來港讀大學畢業的「港漂」。香港本地青年問的問題，往往是怎樣對香港有利，實質是怎樣對他們有利，功利之心極強，且主要看的是眼前。「港漂」或許仍是功利，但看的較遠，希望了解發展情況，認定形勢而自己努力，因而求知欲極強，奮發心亦極強。兩相比較，不用細加分析，港生與「港漂」內地生高下立見。

此所以在香港的大學裏，成績優異和勤奮向學者多是內地生，香港本地突出的學生，多已在中學階段到海外留學。近年來港的內地生，已經沒有像早幾年那樣，屬全國最厲害的尖子，似是因為他們開始感覺到香港的大學盛名之下未必相符，他們更容易往英、美的名校升學。然而，即使屬次佳，其學習態度、知識基礎，還是勝過本地生。本地生學不如人，也不願努力，或許便是反修例事件眾多本地生參與並公然排斥、攻擊內地和內地生的一個原因。

而在職場所見，「港漂」內地生也同樣勤奮勝過本地生。上述認知態度的差別，可說明差別的因由。

當下這麼多香港本地大學生、中學生參與示威暴亂，排斥、攻擊內地人，或許正是本地生抗拒內地生的競爭。競爭不過的原因是自己不努力，但借政治藉口來掩蓋心中的自卑和由此而生的無名憤怒。其中他們的老師，特別是在大學時飽受內地生優越成績壓抑的，也把他們憤怒之情傳染給中學生，使中學生即使沒有親身感受，也虛擬出會受到「港漂」的巨大競爭壓力。

本地青年與「港漂」這樣的差別，在當前局勢中便多會變成本地青年支持、同情反修例的去中國內地化，或至少冷眼旁觀。「港漂」則心憂如焚，因為他們希望香港進一步建設與發展，他們急於投身其中。香港進一步建設與發展會帶來轉變和改革，香港青年則是反動式的反抗，只希望把香港的資金與機會留給他們享用，但是要唾手可得不需努力，也不願意分享。

相反，「港漂」不畏變，更希望變，因為變會產生更多的機會，他們便可以藉此進入變動帶來的新局面，有所貢獻便有所得益，這形成贊成與反對變化的兩大立場。

香港是變抑或不變？結構矛盾已令人憂心，中美之爭更帶來前所未有的大變。在這樣的變動中，香港依靠誰呢？是反對改變、不惜「攬炒」的本地青年，抑或是求變心切、身體力行的「港漂」？香港每次結構轉變都會淘汰一大批人，今次可能便是港青中的廢青了。