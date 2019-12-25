很長時期以來，英美殖民主義和帝國主義的一些史學家和政客們，對數百年殖民擴張和霸權主義的研判、表彰和敍述其威水史及應對當代國際外交問題時，都有一個基本主線，就是強烈的盎格魯撒克遜白人種族中心主義的世界觀和方法論，其目的就是要把這套東西，用軟硬兼施的手法化為所謂「普世價值」向全球推廣，以建立資本主義全球擴張利益最大化的體系。白人至上的種族中心主義就是這個全球體系的中心，要指揮一切、調動一切。

他們對香港回歸中國後實施「一國兩制」，也是這種眼光和態度，要藉「一國兩制」框架下的資本主義戰勝一國憲制的社會主義，推進以白人種族中心主義為至高的全球化資本主義秩序體系。他們在香港搞的一系列風波和暴亂，正是老殖民主義和現代帝國主義「前世今生」的共同發力。港英餘孽、洋奴漢奸、反共、反華、反社會主義在香港這個彈丸之地，被殖民主義孽障、帝國主義霸權舞弄得「風雲際會」，掀起陣陣妖風惡浪。

資本登上世界歷史舞台，從殖民主義到帝國主義，皆以白人種族中心主義而展開。香港被大英帝國殖民統治一百五十多年，一九九七年之所以不得不把香港交還中國，是因為英夷的資本主義力量在遠東地區已經鬥不過社會主義新中國。當年英夷曾希望美國「拉兄弟一把」，可是，老美早在二戰之時就宣稱不在世界上任何地方支持殖民主義，同時老美、中國更有聯手「反蘇戰略」的需要，故在香港問題上對老英愛莫能助。

不過，世事之變，終於又讓老美、老英這對白人種族中心主義的「拜把子兄弟」，在遏止社會主義中國上團結戰鬥在一起。從世界範圍來看，白人種族中心主義是資本主義、殖民主義、帝國主義不斷發展形成壯大的，它在上個世紀至今遇到的最大挑戰，一是反殖民運動在全球範圍勝利完成；二是社會主義大規模的興起，尤其是中國四十年來的強大和發展，開闢了新的人類文明模式，白人種族中心主義再難成為中心耀武揚威也。