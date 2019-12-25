「靡不有初，鮮克有終」，這是《詩經》中的一句話，意思是說事情往往有良好的開端，但很少能夠善始善終。香港實施「一國兩制」不正是如此嗎？當初鄧小平提出此一構想，希望在對香港恢復行使主權的前提下，盡量保留香港特色和優勢，確保順利回歸和長期繁榮穩定。結果事與願違，回歸倒是很順利，一國兩制卻是走樣變形，與當初的構想完全是兩回事。

回歸後，中央一直強調香港成功落實一國兩制，其實只是美麗的誤會。二十二年來問題多多，磕磕碰碰，這場黑色暴亂更是將所有矛盾暴露無遺，中央不得不面對現實，承認香港落實一國兩制有缺失，必須完善執行機制。可惜說易行難，過去中央對香港放任自流，該管的不管，該做的不做，導致矛盾不斷累積惡化，現在才來完善執行機制，不亦晚乎？

人的因素第一，要完善一國兩制執行機制，首先必須完善港府管治班子。香港回歸後只是換了一面旗幟，特首取代港督，其餘一切不變，管治班子充斥港英餘孽和無間道，怎麼可能實施有效管治？一國兩制又怎麼可能不走樣變形？最不可思議的是，司法系統一直原封不動，洋大人至今依然高高在上，洋奴漢奸依然呼風喚雨，他們美其名曰司法獨立，實際上是司法獨大，不僅處處掣肘行政，而且將香港法律凌駕國家憲法，以兩制抗拒一國。在這場黑色暴亂中，司法機構的處理手法尤令人質疑，半年來已有六千多人被捕，至今沒有一宗重判案例，寧非咄咄怪事？

國家領導人不斷強調止暴制亂是當前最重要工作，亦是行政、立法、司法機關的共同責任和共識，奈何對牛彈琴，行政部門詐傻扮懵，司法機構當成耳邊風。歸根究柢，香港淪落至此，港府和中央都有責任，不是說「不忘初心，牢記使命」嗎？一國兩制的初心到底是甚麼，現在該是認真反思的時候了。