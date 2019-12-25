「叛國禍港四人幫」之首黎智英作惡纍纍，一直逍遙法外，前年在維園涉刑恐東方報業集團記者，有圖有片鐵證如山，律政司拖延逾兩年半仍未起訴，東方及受害男記者曾先後去信十六封質問，律政司一直敷衍了事，連「告與不告黎智英」都不敢確實回答，法治蒙羞，各界矛頭直指律政司司長鄭若驊。

上任不足兩年的鄭若驊其身不正，醜聞不絕，誠信破產，淪為黎智英保護傘，民望「墊司底」，天怒人怨，各方要求換人之聲響徹香江，鄭在香港是過街老鼠，去到倫敦亦是不受歡迎，出席講座前遭受示威者圍堵，仆倒街頭跌傷左手，前往北京醫治，聲稱在京養傷因此「體會國家強大後盾」，感到自己任重道遠，此時請辭是不負責任。

拜託，你的所謂負責任，對香港人來說卻是不負責任。鄭司長毫無自知之明，亦無問責之心，作為捍衞法治第一人，被公認為修例失敗的罪人、法治崩壞的禍首，民望及評分是特區史上最低的高官，香港人想踢你走還怕來不及，怎會想你留下來負責任呢？

律政司司長一職除了需要法律知識，還需要有魄力、不畏惡勢力、堅決站在愛國愛港一邊，絕不能像鄭某搖風擺柳，身在漢營心在曹。各界在疾呼換人之餘，亦有不少人選建議，其中何君堯雖被反對派千方百計攻擊，依然挺身而出對抗黑暴，由他來整頓綱紀敗壞的律政司，或會有一番新氣象。

律政司司長換人刻不容緩，不容像現在整個部門半死不活，檢控工作錯漏百出，起訴暴亂分子又歎慢板，至今無人因暴動罪名受到制裁。見微知著，單看處理黎智英刑恐案手法便知律政司如何爛透。東方及受害記者已發出第十七封信質問，敦促對案件進度作出交代，告與不告黎需要確實答案，別以為可虛答了事，東方捍衞公義，維護記者權益，絕對不會就此罷休。