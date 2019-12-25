香港的房屋問題，基本性質屬兩難之局。大幅度降低樓價，會引起有樓者不滿，不少市民的最重要投資貶值，資產價值大減，肯定會怨聲載道。不降低樓價，樓價與收入脫節，新一代沒有能力置業，儲蓄首期困難，買樓無望，也會怨氣沖天。

不太善忘的市民相信都記得，九七年香港回歸後，董建華出任特首，率先提出要解決香港的房屋困難，增加土地供應，大量加速興建公屋，即所謂「八萬五」房屋政策。怎知宣布政策後，適逢世界金融危機，樓價驟跌，買家不敢入市，賣家放售的單位無人承價，樓市長時間萎縮，民憤沸騰，董建華黯然腳痛下台。

要妥善處理香港樓價偏高問題，首先要分清楚買樓目的是為了自住還是置業投資。政府有責任幫忙市民得到基本安居之所，沒有責任保證他們有能力擁有私人住宅，更沒有責任保證私人住宅的市場價值只升不降。增加土地供應，多建公共房屋，讓低收入家庭都有起碼而且合理居所，是政府的首要任務。公共屋邨屋租便宜，但居住環境較差，政府的租金收入隨時不足維修管理的經常性開支，政府需要額外補貼，無可避免。

香港的中產家庭特別傾向購置私人住宅物業，應該鼓勵，因為擁有自置單位業主對物業比較愛惜，不會任由環境衰落。他們收入和支出比較固定，思想相對保守，是維持現狀的中流砥柱。協助他們置業以穩定社會，最佳辦法是效法新加坡的組屋計劃，或重新設定香港的居屋計劃，多建面積較大、環境較佳的住宅單位，批准用強積金擔保增加首期支付能力，讓合資格者有機會購屋自住。另外要限制這個物業市場的買家，如收入不太低，沒有資格申請公共房屋，但又不會太高，與私樓市場競爭客源。不過要管理好這類政府資助的私人住宅，是把居住權與置業投資獲利分開，出售單位時只能照買入價或政府當局的估價回售給政府，要購買二手單位也只能通過政府，管制好二手市場，避免原業主藉買賣牟利，賺取差價，也控制屋價上漲，避免減低中產人士的置業能力。

私人住宅市場則應完全交由市場上供求規律調整價格，政府的角色只是維持土地供應，不及其他。純私人住宅市場單位價格自由浮動，買家對象是物業投資公司、外商和富有及高收入的本地市民，他們或者沒有資格購買組屋或居屋，或者願意在住所多花點錢，換取特別優秀的居住環境，又或者他們中有人相信，房地產投資是穩健可靠的投資，長遠發展有助保值。如果對物業市場缺乏信心，大可以只租不買。