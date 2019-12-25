香港到底怎麼了？看看近日的新聞標題：「三槍匪銅鑼灣劫錶行 掠貨五十萬」、「南亞刀錘匪劫上海街金行 掠走逾百萬元金飾」、「黑衣雙刀匪劫火炭KFC 擸近四萬現金逃逸」。除了南亞兵團乘勢作亂，早前連台灣匪徒也入境本港分一杯羹，現在甚至連快餐店都不放過，治安之差，令人想起上世紀八、九十年代省港旗兵和賊王橫行的年代，香港「安全城市」的美名已隨黑暴一發不可收拾而一去不復返。

本報早在黑暴爆發之初已提出「警權一旦毀，香港萬事休」，那時候黃之鋒等反對派政客無法無天率眾包圍警總，又因為前一哥綏靖投降的作風而毫無還擊之力，加上林鄭政府畏首畏尾，警方執法動輒得咎，結果不僅坐大黑暴氣燄，連犯罪分子都惡向膽邊生，絲毫不把執法人員放在眼內。

高院裁定禁蒙面法違憲更是影響深遠，係人都可以一身恐怖分子裝束上街，犯罪分子全身黑衣黑口罩由頭包到落腳，混在暴徒之中就可為所欲為。港府本來已無法保護受暴徒攻擊的商戶，現在劫案無日無之，營商更無保障，別說快餐店遭殃，基本上任何人都不安全。相信不用多久，黑衣匪徒就會在街上「劏死牛」或闖入民居大肆搜掠，勿謂言之不預也。

筆者不知道那些日日「和你唱」、「和你SUCK」的暴徒及支持者是怎麼想的，也不知道司法連禁蒙面都視之為違憲，又屢屢放生襲警暴徒，有關人員又是怎麼想的。他們是否樂見香港淪為另一個毒梟橫行、黑幫肆虐的南美地區？或是希望香港警權被毀，法治無人尊重，法律無人敬畏？否則，怎麼可能每天樂此不疲地示威暴動和大玩捉放曹？

香港「最值錢」的地方，就是健全的法治以及安全的生活環境，但這些統統毀於一場黑暴。從來治亂世只能用重典，偏偏港府反其道而行，所謂「堅定不移地止暴制亂」，簡直是世紀笑話。