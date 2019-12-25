反修例運動把香港弄得一團糟，抗爭活動最激烈時，據說有新人的婚宴請賓客，原先安排二十席，最後能到賀的客人只能坐滿兩席。一場亂事對社會有多大滋擾，於斯可見。

筆者剛參加了一次婚宴，新人是親戚，因近日時局稍平，宴會慶幸能如期舉行。但主人家在籌備過程中如履薄冰，耗盡了心力，也平白多花了很多金錢。參加喜宴的人來自世界各地，行程多月前已經規劃，但香港局勢陰晴不定，當天賓客能否出席宴會，往來交通如何，都煞費思量。婚宴在五星級酒店舉行，後來想到最安全的辦法，就是讓所有與會賓客甫一到港，都安排住同一酒店。

以往內地來的客人大多住在親戚家便可，現在為怕婚宴當天交通出問題，主人家自掏腰包，訂好房間，請所有各地來的賓客全部入住，每個房間每天大抵要數千元。我是香港人，但當天職責是要「保護」內地來港的親戚，近身全程照顧，故主人家也請我入住酒店。呵呵，今日的香港，活像是在打仗！

主人家要破費的不止在招待來賓上，因為香港的亂局時時在變，上半天也未必預計到下半天的交通情況，於是一對新人、新人的家長，以至所有婚禮的籌備者，都要在宴會前的一天就住在酒店，一切關鍵人物必須留在「安全地帶」。這一張帳單應該可以讓該酒店開懷一段日子，但也未必笑得太久，因為反修例之亂使來港的遊客大減，酒店業總體正處寒冬，不知何時才能見到曙光。

我今次負責「保護」的其中一位親人在內地當廠長，見識不少。我問他，內地民眾會認為北京應對反修例示威太軟弱，要求中央動用解放軍平亂嗎？答曰：不會，就像是大哥、弟弟兩家人，做哥的看到弟弟打砸自家東西，只會替他惋惜，未必會出手阻止，但肯定會覺得弟弟的腦筋有大毛病！