反修例風暴持續逾半年，冇靈魂政府至今拿不出甚麼符弗疏浚民憤。鬼咩，一個二個問責高官不務正業，止暴制亂靠把口，最乞人憎就係嗰位「獨臂神尼」，人嘲「避政司司長」嘅鄭若驊。黑暴以來，依家累積逾六千宗個案，超過八成未檢控，身為律政司司長卻歎慢板，完全冇諗辦法加快檢控程序，一味姿姿整整，何必喺度獻世！

嗱！最新民調顯示，林鄭月娥及其廢柴管治班子民望全線下滑，都唔使問阿貴，又係鄭若驊「墊司底」，評分只得一點五四分（滿分為五分），而林鄭孭住呢隻佗衰家嘅龜縮驊，梗係冇運行喇，佢只得一點九分。好一對活寶貝，人人都恨她們！該調查有個亮點，就係市民關心政治問題比關心民生、經濟尤甚，反映嘅就係市民非常不滿現狀，亦反映這對活寶貝完全不得民心！

阿姐，知恥近乎勇，第一個要鞠躬下台嘅，當推霸着茅坑不拉矢嘅司底驊！有學者建議政府改組管治班子，鄭若驊應問責下台，或對以後推行民生政策更有幫助。旨哉斯言，司底驊民望殘到用十架起重機都升唔番一毫米，此時不揮一揮手就離開，仲等第二個春天來嗎？

毛澤東就曾說過：「我們的同志不要靠老資格吃飯，要靠解決問題正確吃飯。靠正確，不靠資格。」老朽不期然諗起本報「功夫茶」讚紀律部隊有棟樑，一門三傑即警務處、海關、入境處嘅阿頭，話佢哋有實力、有擔當，換言之，亦即老毛話齋靠正確，不靠資格吃飯！

司底驊醜聞纏身，甫一上台，席不暇暖就二話不說放生「黑金案」嘅叛國禍港頭號漢奸黎智英，對漢奸黎涉刑恐本報男記者一案亦不斷拖拉，至今仍然沒有行動！各位讀者，司底驊一八年初上任，至今就快兩年喇，有冇做過一件正確嘅事？答案大家都知，係「冇」！咁佢憑乜嘢吃飯？就憑「資格」？佢又經常檢控甩轆，犯小學雞式錯誤，律政司由佢領導，梗仆直啦！