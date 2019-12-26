神州觀察：事故死傷遭隱瞞　人命當真是草芥

年關將至，內地頻繁發生奪命生產事故，令多少家庭從此支離破碎，佳節再難團圓。而在災難發生後，一些企業或地方政府不是積極做好善後撫恤工作，而是想方設法隱瞞真相，在人員死傷數字上大做文章，以圖逃避責罰，簡直不將人命當回事。

湖南長沙瀏陽市一間煙花廠早前發生爆炸，當地官方公布的數字是七死十三傷，惟經省級政府調查發現，其實還有六人在意外中罹難，涉事企業居然想出了移屍匿藏的方法，並夥同當地公職人員謊報、瞞報事故訊息，影響十分惡劣。國務院安全生產委員會辦公室日前約談長沙市主要負責官員，並先期免去瀏陽市三名副市長職務，另有四名公職人員遭留置調查，及對多名涉案人員採取了強制措施。

有媒體質疑說，這都甚麼年代了，還有人在搞這種「小動作」？事緣當局於多年前的《刑法修正案》中新增了「不報、謊報安全事故罪」，並視情節輕重，最高可判處七年以下有期徒刑。此舉對於遏止安全生產事故來說，其實並無多大作用，近年各地工礦企業重大奪命事故更是有增無減，設立新罪的主要目的還是當局為了要好看，想擺出一副尊重生命的姿態，背地裏卻照樣疏於監管，一些官員甚至為了政績或利益而互相勾結，任由企業違規生產，不斷釀成人命傷亡。

而對一些無良企業來說，本就不會把安全生產放在心上，一切只從自身利益出發，加上有政府官員撐腰站台，法規再嚴亦可違反。譬如當年河南澠池的二十六死礦難，亦出現隱瞞死亡人數及轉移屍體問題；山西運城某醫院早前則被爆出長期為外省礦難藏屍醜聞，涉事醫院太平間管理員直言停屍一天收費五百元；更有指某礦企因擔心出事礦工一時死不了，變成殘疾後麻煩會沒完沒了，乾脆拖延救援，死了才挖出來。說他們無恥冷漠也好，喪盡天良也好，又有誰在乎？

都說人命關天，其實在內地，人命充其量就是一堆數字，因為當局對於行業安全事故的嚴重程度判定，就是以死了多少人來劃分，各級官員需要負上哪些責任，也都分得很清楚。所以每次有地方發生類似意外事故，官員到不到場、哪級官員到場、事後如何追責，都有講究。像今次煙花廠爆炸事故，若死了不到十人，便不需勞煩省裏，當地市政府自行了結即可，否則除需上報省政府乃至中央，市級領導還將被追責。如此一來，許多見不得光的操作勢必被挖出，也將意味着某些官員的頭上烏紗從此不保，從而迫使他們惟有錯上加錯，能瞞多久算多久。當然，此次若是死傷人數更多，省級領導也跑不了，試想湖南省政府屆時又會如何操作？