功夫茶：漁護署監管不力　狗場蠱惑賣瘟狗

通俗相書嘅面相口訣有「目光不定多蠱惑」之說，港產片則流行過「古惑仔系列」。市井小民將「蠱惑」寫成「古惑」，「蠱」字由原先廿三畫變成五畫嘅「古」，一下子省掉十八畫，爽啊！

嗱，功夫茶並非教大家識字，騙徒行走江湖，手法雖然層出不窮，好多時都係「橋唔怕舊，總有人受」啫！「蠱惑」通常指嘅係邪而不正或詭計多端，之所以騙徒能夠得逞，就係利用人嘅善心愛心而行蠱惑；年頭歲尾呃錢事多，通常又係廢柴部門怠政，不肯認真去查找不足，致使古惑仔有機可乘。

各位街坊，是咁的，有苦主喺社交網站發現一個聲稱「免費領養」動物嘅救援組織，佢見到一隻迷你都柏文犬好得意，想領養成就一段「寵物情緣」，去到位於屯門工廈一個單位，但見約有五十隻狗困於獨立狗籠內，堆疊至兩三層高，單位內吠聲震天，傳出濃烈氣味。領養機構義工事前煞有介事叫苦主先填寫領養表格，又進行簡單考試及提供住所環境照片，一周後苦主獲通知准予領養。

呢，當苦主開開心心去「領養」心儀狗狗時，負責人就要佢即場繳付六千六百幾蚊，話係洗牙、寵物美容、皮膚藥物等費用，仲有三千六百蚊捐款，否則不能接走狗狗。總之，直頭同搶錢冇乜分別！算喇，為了心頭好，苦主一時迷惘冇乜追究。離開時，負責人仲特別強調狗狗活潑健康，不過又冇提供針卡喎。苦主把狗狗帶回家，發覺佢一直不肯進食，三天後更屙爛屎，流鼻水同抽筋，於是帶佢睇獸醫，原來狗狗證實患有狗瘟同肺炎，估計領養時已病發，真係晴天霹靂！最終苦主兩周後要為狗狗安樂死！

唉，網上情緣騙案，最終結局多數係「情人失蹤，人財兩空」，估唔到網上寵物騙案，結局係「狗狗瘟死，失錢情傷」！對小動物嘅領養愛心，竟換來噩夢連場！記者都曾經身入「狗穴」，佯裝要收養柴犬。你老闆啊！又係如出一轍要記者填表格又買糧又捐助，之不過捐助不可用作扣稅用途，又係私人戶口，擺明蠱惑啦！

果不其然，有網民踢爆該狗場早前曾被漁護署票控無牌賣狗罪。漁護署發言人證實並無向該機構簽發動物售賣商牌照等，換句話說，呢間無牌狗場係「假領養真賣狗」，漁護署難逃監管不力之責！嗱，截至上月底，該署共接獲近七百宗有關非法售賣動物投訴，當中十五宗投訴涉及該機構。阿哥，該無牌狗場涉及咁多投訴，你哋都未認真去調查檢控，致使咁多苦主受騙，如此怠政，同虐畜冇乜分別！來人，漁護署廢官全部要重打五十大板！為被騙苦主和枉死嘅狗狗消消氣！