正論：黑暴死灰復燃　旅業雪上加霜

聖誕佳節，黑暴壓城。沉寂一陣子的黑色暴亂在平安夜及聖誕節死灰復燃，暴力遍地開花，港鐵站被燒，交通燈被毀，途人被「私了」，連英資銀行也被「裝修」。很明顯，暴徒及黑手鐵了心不讓市民有好日子過，連聖誕節都要搞事，不將香港化為灰燼誓不休。

這兩天香港並不平靜，暴徒先在前晚平安夜出動，反轉旺角、尖沙咀、元朗等地，先破壞商場，商戶倉皇落閘，市民雞飛狗跳；繼而走上街頭，尖沙咀、旺角成為主戰場，暴徒四處縱火，「私了」途人，打爛交通燈，火燒港鐵站，並首次對英資銀行動手，疑與銀行早前凍結一個涉嫌違法的基金戶口有關。警方不得不出動久違的催淚彈和橡膠彈還擊，全日更有兩名青年疑逃避追捕墮樓受傷，一片混亂。及至昨日，暴亂仍未平息，暴徒又衝入多個商場和聚集街頭打砸搶燒，無法無天。平安夜不平安，聖誕節無歡樂，整個香港被黑雲遮蔽，日月無光。

面對黑暴再起，除了警方苦苦支撐，港府例牌嚴厲譴責，各部門例牌袖手旁觀，根本無濟於事。暴亂沒完沒了的結果，是經濟插水，百業蕭條，旅業重創，基層受害。數字最能說明問題，今年平安夜出入境人次只有約八十萬，比去年大減逾一成半；入境旅客僅得約三十二萬，比去年勁跌近四分之一。而截至平安夜的一連四日，入境內地旅客暴跌近六成至不足三十四萬。聖誕原是消費旺季，現在卻陷入冰河時期，旅客過門不入，相關行業「拍烏蠅」，未來失業率進一步飆升，倒閉潮如骨牌湧現，已是寫在牆上。

別看港府高官個個擺出止暴制亂乃當務之急的姿態，其實講一套做一套，將中央止暴制亂的明令陽奉陰違。社會一再要求港府設立特別法庭加速審理案件，港府諸多搪塞，暴亂至今拘捕逾六千人，被控暴動罪更不在少數，但至今沒有一人遭重判，反而獲放寬保釋條件的比比皆是。甚至在暴亂初期的案件，至今仍在不斷押後審理，令人側目。最可恥的是，高官被問及紅隧等交通命脈若再遭暴徒佔據有何對策，竟然聳聳肩膀說句無計可施了事，連作個嚴正執法狀都省掉。到底是誰縱暴容亂，又是誰將香港推上不歸路，清楚不過。

禁而不止，則刑罰侮。近日珠寶店、金行、錶行劫案激增，幾乎已到了無日無之的地步，甚至連快餐店也遭劫匪光顧，除了因為暴亂分薄警力，更因為黑衣暴徒屢屢獲司法放生，法律無人敬畏所致。任何人穿上黑衣戴上黑口罩都可以為所欲為，匪徒混入暴徒堆中更是最佳保護色，不趁火打劫才怪。更雪上加霜的是，南亞兵團也乘勢作亂，令治安差上加差，商戶固然沒有保障，市民也不安全，如此「旅遊之都」還憑甚麼吸引旅客？

還是那句老話：治亂世，用重典。靠把口止暴制亂並無意義，任憑港府如何強烈譴責，沒有實際行動也是徒然。「警察拉人、司法放人」不變，暴亂不可能平息，惟有有法必依，執法必嚴，斬除黑手，重判暴徒，香港才有重出生天的希望。