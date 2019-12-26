世界視線：大額捐款惹爭議　美大選無財不行

美國民主黨總統初選戰火不斷，在剛舉行的電視辯論會上，印第安納州南本德市市長布蒂吉格跟領頭熱門之一、麻省參議員沃倫的交鋒最引人注目。沃倫狠批布蒂吉格，指他為富人舉行閉門籌款活動，地點包括億萬富豪在加州的「酒窖洞穴」；布氏則反駁，指自己是會上唯一不是百萬富翁的參選人，而沃倫的資本淨值是他的一百倍。

沃倫此舉，堪稱「殺敵一萬，自損八千」。沃倫被媒體翻舊帳，指她一八年競選連任參議員期間，在波士頓市葡萄酒廠舉辦的一場活動，除了有知名歌手現場表演助興，捐款人更可花費二千七百美元，換取「貴賓體驗」及價值一千美元的紀念酒瓶。

消息一出，批評沃倫「偽善」之聲此起彼伏。眾所周知，沃倫作為跟桑德斯齊名的左翼參選人，一早揚言上任後要對富人及華爾街開刀，然而有趣的是，據報道，前總統奧巴馬最近向民主黨金主們公開喊話，如果沃倫順利獲得民主黨提名競逐總統，希望他們能全力支持她。言下之意，是否暗示沃倫現在對商界的狠話只是選舉語言，並不打算落實，一旦上台執政，商界的利益不會受影響？

事實上，沃倫的窘境是所有自命「進步」的政客所必須面對──他們的一舉一動，必會被人放在顯微鏡下仔細查考，結果特別容易落下「偽善」的罵名。反觀像特朗普那樣的政客，從來不掩飾個人缺點，反而被支持者認為是「率性而為」，特氏吹噓自己就算在紐約第五大街殺人，支持者還是會繼續撐他，這既反映「特粉」的盲目，也是因為人們對他的道德要求本來就不高。

當然，沃倫的「假面具」被撕破，再次凸顯美國大選「金錢遊戲」的本來面目。加州參議員、首位參選美國總統的黑人女性賀錦麗日前宣布退選，她在給支持者的電郵中表明，自己不是億萬富翁，沒有足夠的資金支持自己的競選工程。前紐約市長彭博的參選引來部分民主黨參選人「金錢操控選舉」的指控，或許他們感到難受的，其實只是自己的「操控能力」不及對手強吧。