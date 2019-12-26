香港的發展，現時已經形成建設與破壞兩大陣營。

建設是求變，從變革中發揮香港的潛力，提升競爭力，使整個社會得益。破壞則是反對變革，表面上是墨守成規，實際卻是在不變動的世界裏抗拒變動，便是為了維護現有制度的既得利益，鞏固既得利益者的權勢利益。不變便是要抗拒變，癱瘓社會的發展力量，從癱瘓進而破壞、打擊任何變的要求和行動。

回歸以來，這兩方對立勢力一直存在，也一直在角力，卻因為中美關係良好，沒有外力的干預介入，矛盾並不激烈。但自「佔中」以來，中美矛盾日益顯露，美國在香港的介入便日深，而美國介入，意圖藉香港打擊中國的復興，便使香港內部建設與破壞、也即變革與既得利益者的矛盾加劇，帶來旺角暴動與反修例動亂的直接衝突。

反修例事件更清楚凸顯出暴亂不是為基層貧窮作出抗議反抗，而是既得利益者對社會的更多要求，由大學生、中學生來代表提出，要求把殖民地的體制重建，把回歸後的政治、經濟、民生破壞。事實上，「攬炒」並沒有扭轉社會分配不公，而是為使既得利益者掌控政治權利（民主與自由）而不惜犧牲社會大眾的經濟民生。反修例的暴亂只為破壞，希望用破壞來騎劫政府，奪取治權。

至於「光復」與「革命」，提的只是空洞的政治口號，沒有香港怎樣建設、怎樣發展的規劃與藍圖，破壞便不是求社會的變革，反而是推翻回歸以來的變化，返回殖民地時代的政治統治。示威暴亂中揮舞英國國旗、美國國旗，是歸英歸美，不是民眾的獨立自主；要求BNO有移居英國的政治權利，不是基層民眾的社會生活改善，掃除貧窮，本質便是既得利益者的政治反革命，抗拒、推翻變革。

回歸以來，所謂泛民主派，以及支持他們的中產和部分專業人士，一直都以不同的方法手段拖延、阻礙香港的基本建設與經濟結構的升級轉型，癱瘓政府施政是他們政治的重心。任何一個社會在當前競爭激烈的世界中，不可能不投資、不建設便可保得住發展，他們的反建設、反發展是明顯的政治破壞。反修例的打砸燒，更多的既得利益者開始赤膊上陣，在內攬炒，在外則招攬外國制裁香港，這是不惜一切的反革命，失敗便投靠外國，沒有對香港社會的歸屬感和忠誠。

反修例事件，實際已演變成公開、明顯不過的建設香港的留港派與破壞香港發展的叛港派之爭，兩者之間沒有妥協，也不可能回復反修例前的妥協，因為美國已介入，因為叛港派已全然暴露。