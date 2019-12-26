反修例暴亂至今依然未有停止迹象，而且比以往更靈活、更兇狠，從「五大訴求」跳升到「爭取港獨」，把五星旗拆掉，打算升起美國國旗；他們狂擲汽油彈已覺不過癮，直接持槍射警察；多處商場「非我黃類」的店舖，遭砸完又砸。朝廷和香江府衙除了一如既往的「強烈譴責」、放些狠話，還是束手無策，應了老北京的那句老話「天橋的把式——光說不練」。

香港的嚴峻局面並無緩解，「撐警察、反暴力」的民眾失望更深。他們不怕反中亂港暴徒，也知「撐警察、反暴力」作用有限，很可能是白忙一場。他們最怕中央只唱高調沒有行動，最怕中央又被香江府衙「忽悠」，陽奉陰違、兩面三刀，把「止暴制亂」化為春水。如此這般，用不了多久，暴亂黑手就會在他們認為合適的時機組織大規模暴亂捲土重來，到時愛國愛港陣營和「反黑暴」市民會更加人心散亂，中央收拾局面會更加困難，代價更高。

今次暴亂持續六個多月，在林鄭月娥綏靖投降和朝廷「止暴制亂」光說不練雙重作用下，造成極為嚴重的政經惡果及其教訓更是極為慘痛深刻。對此，中央完全明白「醋是打哪兒酸的，鹽是打哪兒鹹的」，完全清楚對這類性質的暴亂怎麼處理才真正有效，更是有經驗積累。然而，面對「一國兩制」碰到了這個問題，就不知所措。

難道中央和特區之間隔着一個香江府衙，隔着一個「兩制」，中央就覺得自己動口、上諭嚴令，香江府衙就能誠意貫徹落實嗎？以為香港特首是內地的封疆大吏嗎？以為香江府衙是省市黨政機關嗎？

如果說今次暴亂之初，朝廷還不甚明白，又抱有幻想式過分自信，那麼過了六個多月，面對自己三令五申無效，林鄭府衙兩面三刀「瀆」旨，朝廷還不知必須怎麼做嗎？還不清楚自己不能無行動嗎？面對今次暴亂，朝廷對林鄭月娥充滿幻想，過分自信，而且不知到底被誰「拿住」，竟然變得罕見的自綁手腳、畏首畏尾也。