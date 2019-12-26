在香港這場黑色暴亂中，從頭到尾只有警隊在苦苦支撐，其他政府部門則爭相卸責，有的袖手旁觀，有的幸災樂禍，有的甚至落井下石，香港電台正是後一類。警方日前去信廣播處處長，批評港台一則關於中環集會的報道用字與事實不符，誤導聽眾。在該報道中，港台稱集會「混亂期間，警察多次使用警棍、胡椒噴霧，以及舉起過手槍，有在場的人掟水樽等物品還擊，亦有人衝向警察」。該報道無非想傳達這樣的訊息：警方先主動使用武力，在場人士才「還擊」。事實果真如此嗎？

聽聽警方的說法。當日集會期間有人違法拆下旗杆上的五星旗並擲在地上，警方才上前將之拾起免五星旗遭受破壞，惟此際有人襲擊警察，並企圖搶奪在現場襲警而被捕的一名男子，現場一片混亂，警察才使用最低武力控制場面。

誰是誰非，不難判斷。警方是執法者，負責維持社會秩序，若不是有人犯法或使用暴力，警方根本沒有必要使用武力。港台刻意混淆視聽，顛倒是非，還辯稱相關報道「屬事實描述」，對警方不合理指控表示「遺憾」，正是典型的倒打一耙。實際上，最遺憾的是港府養狗咬主人，每年在港台身上花費逾十億元公帑，卻養出一條反骨惡犬，簡直匪夷所思。

私人傳媒機構有政治立場並不奇怪，選擇性報道也是司空見慣，但像港台這樣顛三倒四，作為政府部門卻專與政府對着幹，給政府添煩添亂，世界上獨此一家。尤其是在這場黑色暴亂中，港台立場偏頗，造謠惑眾，美化暴力，與反中亂港毒傳媒沒有任何分別。早前六名記者在警方記者會上叫囂鬧事，導致記者會被迫腰斬，當中就有出政府糧的港台記者，令人瞠目結舌。反對派不斷叫囂「解散警隊」，其實應該解散的恰恰就是港台，這個既浪費公帑、又無收視率、且禍港殃民的怪胎，早就沒有存在價值。