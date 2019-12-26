聖誕節不快樂，平安夜難平安，不但黑暴無日無之，另一治安毒瘤南亞匪幫亦乘亂趁火打劫，日前便有南亞匪幫六名賊人持刀錘打劫油麻地金行，扑碎飾櫃玻璃掠走約值一百萬元金飾。

這宗只是涉及南亞假難民罪案其中一宗，比這宗更嚴重更惡劣的數之不盡。本來已經作惡多端，自從爆出反修例風波，示威衝突消耗大量警方資源，南亞匪幫更加橫行霸道，空群而出，如入無人之境，九月光天化日在紅磡鬧市持棍襲擊同鄉劫走值五百多萬港元的美金；十月黑衣暴徒破壞旺角一間中資電訊公司後，又有南亞歹徒入內搜掠新款智能手機；本月中又涉及姦劫深水埗女店員，每一宗都是駭人聽聞、令人髮指的罪案。

香港政府婦人之仁，大開方便之門，引狼入室，南亞匪幫窮兇極惡，部分藉酷刑聲請滯留香港，沒有感謝特區政府的仁慈，反而恩將仇報，為搵快錢無惡不作，扑頭搶劫、強姦，更勾結黑社會做刀手及販毒，成為犯罪新血。而南亞非法小販及僭建「南亞村」遍地開花，亦嚴重破壞社會秩序。

冇靈魂政府養虎遺患，六年燒掉六十億元公帑去「招呼」假難民，市民敢怒亦敢言，但政府有聆聽我們的訴求嗎？比起反對派所謂五大訴求，香港人的要求一點也不過分，例如設立禁閉營及退出聯合國相關公約，但一直沒有獲得回應，任由治安毒瘤愈養愈大，「趁你病攞你命」。好心沒有好報，世情如此，夫復何言。即使親生仔也未必聽話，隨時反咬你一口。十二年免費教育，每一個大學生從小至大都接受政府百萬元計的津貼，希望栽培成為社會棟樑，誰也想不到這些孩子竟無飲水思源，長大反而狠狠地報復社會，要把香港毀掉再獨立。特區政府說成立檢討委員會，最好是用來思己過，為何多年來燒錢以十億元計，沒有回報，反而自招苦果呢？