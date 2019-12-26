平安夜不平安，暴徒再次四出打砸破壞，燒港鐵站、「裝修」、「私了」、掟汽油彈的場面重現，警方不得不出動久違的催淚彈應對。今次連滙豐、恒生都遭殃，足見暴徒的行動已由仇視中資擴展至仇視所有不同他們合作的商戶，英資銀行同樣冇面畀。

「革命」要成功，應盡量爭取大多數人的支持，但冇腦暴徒反其道而行，他們以得罪全世界為己任，順我者昌、逆我者亡，比「共產黨」更專制，這場運動會成功嗎？答案當然是絕對不可能。

最令人側目的是，當晚發生兩宗墮樓事件，一宗在元朗某商場，另一宗在旺角某餐廳平台，兩宗傷者都是十來歲的年輕人，其中一個是中學生。元朗那宗有片為證，沒有「黑警」掟他落樓，是他自己往下跳，大概以為正在打機吧；旺角那宗未有清晰影片流出，文宣組抹黑為「黑警」施毒手已是套路，不足為奇，真相很快便會水落石出。

筆者想說的是，經過中大和理大兩役後，大學生的參與度明顯下降，取而代之是中學生。很明顯，兩所大學被破壞殆盡，嚴重影響大學生上課，他們當中或有人意識到這樣下去只是靠害自己，加上多個所謂抗爭基金根本不是支援被捕「義士」打官司，「義士」猶如用完即棄的避孕套，自生自滅，或許終於令部分大學生清醒起來，實在不應該拿自己的前途較飛。

反觀中學生則好騙得多，目前逾六千名被捕人士當中，四成為學生，近千人為未成年，證明黑手已轉而利用這些思想單純的未成年人。區選結束後，所謂的「中學生反修例關注組」組織了多場集會，有恍如恐怖分子的蒙面教師上台鼓吹學生繼續暴力抗爭，也有中學生粗口橫飛鬧警察、鬧政府、鬧中央，繼續向台下洗腦，加上港府一味婦人之仁，有意特赦未成年暴徒，這些對黑手來說，不是為他們送上最好使好用的子彈是甚麼？