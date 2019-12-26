美國總統特朗普宣稱，將與中國國家主席習近平簽署第一階段貿易協議。以往盛傳首階段協議不會由元首簽訂，如今改變做法，大抵主意是出自白宮主人，他希望透過兩國巨頭會面，提振自己近日因彈劾案而受損的聲望。

相信習主席最初未必想親身簽約，只是擺脫不了特朗普的糾纏，才允其所請。但不打緊，正如經濟學家所言，世上一切東西都有價，端賴買家是否付得起。換我是習主席，這筆買賣不妨去做，但是要價必須夠高，捉到鹿了，要懂得脫角，否則這個協議就不要親自去簽了。

特朗普是很愛面子的人，你肯賞光，一切便好談。習近平的簽約之行，大可善價而沽，要求美方放寬對中資電訊設備商的限制，為第二階段談判爭取更有利條件。

今次習特會委實是一個好契機，特朗普很重視外交會面，你只要肯見他，很多事情他都肯讓一步。白宮主人上台初期，磨刀霍霍，說要兵犯北韓，但該國領導人金正恩肯親自到新加坡和越南與特朗普會面，安撫了一下他躁動的情緒，往後北韓雖然沒有如美方所願，在放棄核武問題上更幾乎甚麼也沒幹，但白宮竟沒再強力施壓，像是遺忘了這件事一樣。

貿易戰的第一階段，中國不能算是完全敗陣，諾貝爾經濟學獎得獎人克魯格曼在《紐約時報》撰文，甚至認為美國才是戰敗的一方。因此，中方今次去簽的不是城下之盟，習近平主席大可昂首挺胸，更要敢於向美方要價。

中國元首應該在會面之前向美方明示、暗示，出席今次簽約儀式，另一個重要的交換條件，就是美方該承諾不再在香港反修例運動上攪局。香港問題從來只是美國的棋子，此地是否有民主，壓根兒不是特朗普關心的事，他也是在待價而沽罷了，既是如此，中方大可以借這次機會，逼白宮收手。