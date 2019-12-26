反修例暴力示威持續逾半年，昔日與眾同樂嘅尖沙咀，反成為爆發騷亂高危地點。老朽從「東網」直播睇到，蒙面黑衣人於尖沙咀傾巢而出，活力四射堵路破壞，與警方展開追逐戰，由商場打到街頭！尖沙咀、旺角一帶，烈火暴行持續，期間一度在旺角站縱火，迫令港鐵提早關閉該站，打斷港鐵通宵行車服務，又破壞旺角滙豐銀行嘅玻璃幕牆及縱火！除了尖沙咀、旺角，還有荃灣、沙田、元朗嘅大型商場，都受到黑衣暴徒肆意破壞！普天同慶嘅日子，萬暗中，沒有光華射，只有催淚彈和水炮射！

上任後多次落區巡視嘅警務處處長鄧炳強，平安夜也親自到尖沙咀一帶巡視，他表示，市民守法意識薄弱及警方整體執法環境變得困難，令人擔憂。「一哥」希望暴徒收手，市民支持警方執法，社會才能重過安樂日子。

之不過，「叛國禍港四人幫」之首黎智英份毒果報不斷混淆是非、顛倒黑白、美化暴力、醜化警察，總之一切衝突失控都唔關黑衣暴徒事，全部都係「黑警」挑釁搞出嚟嘅！「一哥」呼籲暴徒收手，叫市民支持警方執法，未免嘥氣！

再講，警方執法即使明係克制被動，都被別有用心嘅政客抹黑「過分使用武力」，認真無奈！有人指出，新加坡防暴成功，乃得力於政策及法令。咁又係喎，新加坡地小民亦不多，周圍被印尼及馬來西亞兩個穆斯林國家包圍，冇腹地冇天然資源，不自強好易玩完！李光耀生前特別注重紀律和嚴刑峻法，實在有苦衷。

新加坡不會允許任何人破壞公共秩序，如有滋擾事件必追究到底，進行鎮壓必以包抄形式，力求把每一滋事者扣押並立刻法辦。至於防範措施更是到位，所有機場、地鐵站、公共交通要道，全天候有荷槍實彈軍警巡邏，你若能打砸一盞交通燈，老朽向你耍冧！香港黑衣暴徒真是身在福中不知福！