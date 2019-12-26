傳統智慧有「寧畀佢知莫畀佢見」之說，美國人卻信奉另一套「強者掌控」的哲學，所以，二○一九年落幕前的壓軸大事、北韓向美國提出無核化談判期限屆滿，分分鐘因為美國自以為強的思維與行事作風，爆出一個讓美國、南韓、日本在二○二○年都難安枕的結果。

中國外交人員常講，事件的一切責任由肇事者負責，今次的肇事者是美國！談判限期將至，北韓此前多番向美國或明或暗的傳遞了訊息，但美國對朝卻與對中國貿易談判般如出一轍，明裏死要面子，暗中腳軟卻又小動作不斷，白宮官員扮黑面，特朗普則不時贈上一頂對手聰明的高帽來迷惑北韓。可是，花招終是花招，談判限期屆滿的日子還是來臨了，朝方早前已稱，會根據華府的取態，送上相應的「聖誕禮物」。

不過，金正恩的禮物還在包花紙時，美國便先送上一份驚嚇禮物，事緣美國國防部在本月十六日發放了美軍與韓軍進行軍事演習的片段，當中有美韓特種部隊人員成功執行疑似「斬首行動」的獵首行動，片中有一名北韓領導人被隊員密室捕獲。這類軍事演習影片只是演習，但反映了軍方、政界與對手的關係。過去一年多，美國都沒有發布類似影片，為何在聖誕節來臨前一個多星期播片？其作用有三個，一是為事件加把火，二是嚇他們想嚇的目標，三是宣布友誼期終結。收到這份禮物的金正恩會怎麼做，美國與東亞地區國家都在等。

據說，金正恩之前最少兩次策騎上白頭山的影片，已經作出了一些暗示。有分析指，特朗普或在競選連任時，失去他自詡的「最會與北韓溝通的美國總統」美譽。而且，這一次特金交手，金正恩的贏面比特朗普大得多，特朗普要應付選舉，在關鍵時刻外交遇重挫，他的競選對手一定不會放過這麼好的攻擊目標。不過，美國先撩者賤，無話可說。