印度《公民身份修正案》觸發的全國示威衝突持續至今，已造成超過二十人死亡，國會領袖甘地狠批總理莫迪「徹底無視民意，選擇用野蠻暴力鎮壓異見」，形容此舉不為民主制度所接受。

引發今次騷亂的修正案於二○一六年開始醞釀，直至今個月在議會通過。修正案規定，來自印度鄰國巴基斯坦、孟加拉以及阿富汗的印度教、錫克教、佛教以及天主教等的非法移民，可以獲得印度公民身份，而且申請期限也大為縮短。然而有關修正案被指刻意忽略了回教徒，被質疑是莫迪支持的印度教政黨，企圖將國內回教徒邊緣化的措施。

儘管印度有八成人口是印度教徒，但由於印度有十三億人口，佔一成多的回教徒，人口也有近兩億，是世界上僅次於印尼和巴基斯坦，人口第三多的回教社群。新德里政府解釋，新的修正案並非刻意針對回教徒，之所以將回教剔除在外，是因為巴基斯坦等國皆是回教國家，回教徒不會因為宗教原因受到迫害。當局的說詞，顯然不能說服大眾，更令事態火上澆油的是，莫迪明顯低估民意的怒潮，不惜採取鐵腕政策平息事態，包括動用軍警鎮壓、切斷互聯網以防止傳播「假新聞」等。另一方面，印度內閣通過明年進行人口普查，外界憂慮當局通過建立公民登記資料庫，將回教徒剔除在外。

示威風暴意外延燒到寶萊塢。一名知名導演日前公開向包括被譽為「印度良心」的阿米爾汗等三位演員喊話，呼籲身為回教徒的他們，就《公民身份修正案》表態，由此亦可折射事件在印度社會的敏感性。

冰凍三尺，非一日之寒。修正案之所以引發軒然大波，與近年莫迪愈來愈向民族主義靠攏有關。印度早前舉行大選，莫迪領導的印度人民黨大勝，莫迪成為首位連任的非印度國大黨的總理。值得注意的是，印度在過去幾年的經濟表現不佳，失業率創四十多年來的新高。

莫迪及印度人民黨的致勝之道，就是將民族主義、愛國心和國家發展綑綁在一起，為政治對手和批評者扣上「賣國」的帽子，企圖營造「印度是印度教徒的印度」。事實上，早在莫迪還在古吉拉特邦執政時，當地曾發生大規模宗教暴力事件，當地回教徒正是最主要受害者。莫迪就任總理後，進一步出台更多印度「印度教化」措施，例如把一些具伊斯蘭色彩的地方改名；部分本為回教徒的土地，收歸作修建印度教建築物之用；取消印控喀什米爾地區的自治地位，更是莫迪在犧牲回教徒的基礎上，向印度教社群交出的一份投名狀。據報道，印度政府計劃訂立新法，要求民眾開銀行帳戶前先申報宗教信仰，可見「印度教化」已深入到生活的每一方面。

不管怎麼說，新德里當局今次修法，是徹頭徹尾的種族、宗教歧視，但以「世界警察」自詡的美國，卻只是不痛不癢地譴責幾句了事。莫迪早前訪問美國，跟特朗普同台大搞「親善騷」，兩人以朋友互稱。反觀在中國對待新疆少數民族的問題上，山姆大叔磨刀霍霍，動作頻頻，兩套標準，親疏有別，表露無遺。