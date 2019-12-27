功夫茶：律政司胡告濫告　係唔告漢奸走狗

「路上零意外，香港人人愛」呢句口號的確幾有親切感，之不過，實情係馬路如虎口，交通規則又唔係人人都遵守。香港車多人多，發生意外閒過立秋，問題係有啲輕微碰撞或揩花車身之類，不涉及人命傷亡，車主往往大家「私了」，講掂數彼此有個記錄就算喇！

呢，不過有時明明唔係自己錯，仲要畀人屈，仲要係畀律政部門屈食死貓，變成冤假錯案，咁就真係頂住條氣㗎！依家乜嘢時代吖？唔通仲係「官府在遠，拳頭在近」，一味靠惡就可以橫行無忌咩？你係暴徒就話啫。

是咁的，苦主馮先生去年十一月中駕車經吐露港公路往沙田，喺接近廣福邨路段，其行車線前方原本有架豐田私家車，說時遲， 那時快，突然閃出一架寶馬私家車從佢左邊切入，佔據咗苦主座駕與豐田私家車之間位置；但豐田突然急速煞車，導致後方架寶馬同埋緊隨其後嘅苦主座駕收掣不及，砰嘭一聲，發生輕微碰撞。

嗱，功夫茶請教過有數十年駕駛經驗嘅朋友意見，照睇大錯應係寶馬車主鹵莽切線，其次係豐田忽然急煞而導致後車收掣不及，嚴格而言，苦主係受害者！依家卻沙塵滾滾，告錯良民。苦主向警方提供車CAM，即行車記錄儀冀證清白，但仍被律政司控告「不小心駕駛」！嘩，呢隻「死貓」點啃得落！

苦主首堂應訊唔認罪，並找來人稱「港版伽利略」嘅專家為佢撰寫報告。嗱嗱嗱，專家憑苦主車CAM、公路旁路燈距離、涉事車輛長度等資料，計算出苦主嘅座駕同豐田原本相距嘅距離，而豐田私家車急煞後再向前滑行一段路，若以苦主當時座駕時速，煞車需要更多空間先可能停定，故兩車同一時間煞車並不會相撞，但因寶馬突然切入，導致苦主唔夠距離安全停車而釀成意外，試問咁又點算「危險駕駛」呢？

最終苦主憑專家「科學鑑證」被法官裁定無罪；甩到身端靠佢唔怕麻煩、又肯使錢揾專家咋！苦主直斥律政司辦案草率，冇認真研究證據就提檢控，差點令好市民蒙上不白之冤！

哈，講起律政司辦案草率，功夫茶就無名火起，堂堂律政司檢控常甩轆，錯到離晒罩醜出國際都唔知幾多單咯！呢，人稱「避政司司長」嘅鄭若驊應告唔告、拖得就拖，最經典係放生「黑金案」叛國禍港頭號漢奸黎智英！仲有條粉腸涉刑恐本報男記者一案，明明鐵證如山，拖咗兩年半仲喺度「研究」，咁諗樣「研究」肯定走火入魔啦！鄭若驊尸位素餐，冤假錯案不勝枚舉，唔知仲有幾多苦主有冤無路訴，佢繼續在位只會害人害物嘅咋！