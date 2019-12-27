正論：長假期烽煙處處　縱暴亂全民受害

昨日「拆禮物日」適逢日偏食，上空出現「天狗食日」奇景，古人視之為大凶兆，放諸今日香港更是應景。君不見，全港多區商場都有暴徒鬧事，亂象不知伊於胡底，商戶固然無法做生意，市民連片刻安寧都不可得。港府一味縱暴容亂，譴責復譴責，遺憾復遺憾，香港的優勢也在廢話聲中斷送。

今年聖誕節，打工仔只需請假一天便可連放五日長假，理應有不少人外遊，可惜不論是出境還是入境的數字都是跌跌不休，截至聖誕節的一連五日，出入境旅客人次較去年同期暴減近四分之一，令人咋舌。旅遊業一片愁雲慘霧也就罷了，港人連留港慶祝的心情也被暴亂一掃而空。昨日港九新界都有暴徒發起「和你Shop」鬧劇，他們衝入商場和店舖打砸破壞，甚至投擲油漆彈，行徑比黑社會更不堪。

一個長假期就此泡湯，對飽受黑暴衝擊的零售及餐飲業來說，彷彿連最後希望也失去。本來，區議會選舉過後，黑暴聲勢稍為緩和，商界寄望政治氣候漸漸回暖，好讓他們在佳節假日多做生意，無奈事與願違，暴徒不僅由平安夜打到拆禮物日，更揚言「報仇」、「反抗」不會停止，勢要將暴亂延續到新一年。可以斷言，緊接而來的除夕和元旦勢必爆發更激烈的暴亂，加上監警會的報告預料一月發表，不論內容為何，暴徒、政客和黑手都不可能收貨，更大規模的暴亂陸續有來。

面對烽煙處處，特首林鄭月娥又是例牌譴責一番，批評暴徒自私，必須面對法律後果云云。然而來說是非者，就是是非人，若非港府縱暴容亂，這場黑暴怎麼可能持續逾半年而不息？若非司法姑息養奸，暴徒怎麼可能至今沒有一個遭重判？所謂必須面對法律後果，顯然只是笑話。港府以為犧牲建制派議席如期舉行區議會選舉，讓選民發洩情緒就可以換來和平，事實卻是搬石頭砸自己腳。新一屆區議會將於元旦日投入運作，搶佔了控制權的反對派政客蠢蠢欲動，密謀提出種種針對警方執法的舉措。暴亂未平，另一個戰場又告展開，警方腹背受敵，止暴制亂事倍功半已是寫在牆上。

社會動盪，廢官無能，從來受害最深都是基層百姓。黑暴愈演愈烈，失業率節節上升，九至十一月已升至百分之三點二，當中餐飲服務業失業率超過百分之六，創八年新高。農曆新年更是另一關口，不少企業可能捱不過年關，鼠年隨時掀起倒閉結業潮。打工仔飯碗不保，必然將怨氣投向政府，甚至有更多人被迫鋌而走險淪為賊匪，罪案率勢創新高。一旦暴徒與匪徒合流，黑暴聲勢更大，要收拾便難上加難。更不必說，經濟不景治安不靖加速走資潮，肥水流向外人田，香港遲早陰乾。

事到如今，港府除了聊勝於無的派糖措施，還有甚麼板斧挽救經濟民生？何時才會奮起止暴制亂？而中央一直只作壁上觀又是為了甚麼？香港已被黑暴重創得奄奄一息，再也經不起更多折騰，誰能救救香港，是所有愛國愛港者的大哉問。