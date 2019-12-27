世界視線：印度核武升級　三位一體懾華

在中國海軍實現雙航母服役前夕，印度海軍的第一艘戰略核潛艇殲敵者號，搶先於本月完成了首航。新德里形容這是一件改變印太地區力量平衡的里程碑事件，印度從此擁有了自水下發動第二波核打擊的能力，並成為目前全球第四個擁有海陸空三位一體核威懾力量的國家。一些英美媒體聞訊難掩雀躍，因為新德里的核力量，自然是劍指中國。

殲敵者號經過廿天潛航後於本月中返回基地，受到英雄式歡迎。印度總理莫迪發賀電稱，這項成就將載入印度史冊。有美媒在報道事件時，所用的標題便是：「為甚麼印度的殲敵者號核潛艇會成為中國的大麻煩」，並指出殲敵者號令「全球人口最多的民主國家，擁有了第二次核打擊的強有力武器」。

必須指出，印度要建構有效的水下核打擊能力，仍有很長的路要走。首先，殲敵者號配備的十二枚K-15潛射導彈，射程不到一千公里，即只能勉強覆蓋巴基斯坦南部；其次，印度至少需要三艘同類核潛艇，才能維持基本的水下核力量。相比之下，中國已擁有至少六艘，而且數量和質量仍在上升。

但是，印度目前正在測試的K-4潛射彈道導彈，射程達約三千四百公里。假如殲敵者號將來配備了這種射程以上的導彈，便能從孟加拉灣甚至是某個太平洋水域攻擊北京。更重要的是，印度終於掌握了威懾中國的最佳核打擊手段。以前印度對華核威懾主要建基於陸基彈道導彈，但導彈進入中國境內，會先經過遼闊地區，有利攔截；相反，中國的陸基導彈一旦進入印度，便幾乎已抵達新德里。

因此從海上攻擊中國，將是印度核戰略的首選，西方軍事強國肯定也已注意到這點。基於歷史因素，印度一向比中國更易獲取西方先進軍事技術。若它在導彈射程、潛艇隱匿等領域獲得技術外援，則對華的威脅就有可能在短時間內大幅提升。

所幸中印都奉行「不首先使用核武」的戰略政策，兩國之間既不首先動用，就無從二次打擊。若印度執意與中國展開核競賽，則必將消耗其有限國力，同時面臨來自中國陸基的飽和打擊。中印作為亞洲文明古國，以和為貴是上策。相信印度在核武升級問題上，將繼續保持點到即止的理性基礎。