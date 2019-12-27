神州觀察：再審改判仍偏輕　巡視監察走過場

錢鍾書在《圍城》中有個很形象的比喻，說做官的人栽觔斗，就跟貓從高處掉下來一樣，總能四腳着地，不致太狼狽。官官相衞乃是中國社會千百年的傳統，彼此間的利益牽連甚廣，若是有人出了事，追究起來自會手下留情，以免傷了和氣。

雲南省寧蒗縣政府辦公室原主任毛發金，三年前因酒後駕駛肇禍，造成行人一死兩傷，之後更棄車逃逸及讓親屬前往頂包，後於同日投案，最終被判犯下交通肇事罪，但免予刑事處罰。省巡視組今年四月接到群眾舉報介入調查，發現判罰的確偏輕，於是要求再審，結果雖以同樣的罪名判處毛發金三年有期徒刑，但就緩刑四年。

說來說去，肇事官員還是免掉了牢獄之苦。雖說緩刑期仍需看表現，但誰都知道，對於有權有勢者來說，此舉基本上就是個形式，何況有些人即使被判刑收監，照樣有本事以各種方式逍遙法外，看來所謂的撥亂反正，嚴肅追責亦不過如此。巡視組對此卻大感滿意，指此舉在幹部群眾中產生了熱烈回響，在維護社會公平正義等方面起到了積極作用，簡直不知醜字怎麼寫。

而此案更叫人無法信服之處在於，身為國家公職人員，又是酒後駕駛，又是找人頂包，又是肇事逃逸，置受害者性命於不顧，見事敗才回來投案，怎麼可以從輕發落？適用緩刑的依據又是甚麼？更遑論當初第一次審判時，肇事官員就存在通過職權疏通關係，影響判決結果，成功令自己逃過刑罰，濫權枉法行為在群眾中造成了極惡劣影響，故於二審時應一併考慮在內，否則這樣的巡視結果只會被看成是走過場，令民眾對當局的反腐敗信心大打折扣。

事實上，類似的輕罰輕縱行為過往亦不鮮見。像甘肅隴西某工商局幹部兩年前亦因醉駕撞死人，結果同樣被免予刑事處罰；當地公安局並以危險駕駛罪向縣檢察院提請批捕，卻被以「事實不清、證據不足」為由拒絕，即使遭市級檢察院責令必須起訴，縣法院最終仍對醉駕官員免予刑事處罰，原因是擔心判刑會令其丟掉工作。官場之間包庇袒護，竟絲毫不需掩飾，堪稱奇葩。

至於因其他問題出事的官員，當局的問責亦總是溫柔有加，甚至有些在老百姓看來必須重判重罰的腐敗官員，到頭來皆能平安着陸。像因沙士、三聚氰胺毒奶粉、假疫苗及重大化工災難等醜聞問責落台的官員大多都低調復出，內地官場果然是一團和氣。

更大的問題還在於，當局動輒靠巡視組、專案組之類的欽差大臣發現問題，查處問題，說明整個官僚體系的自我監察功能已失效；若是欽差自己也徇私枉法，甘當「內鬼」，豈非所有官員都成了無王管？