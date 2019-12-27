香港一直以來的發展，都是依靠外來的新移民。

自宋以來，一波一波的移民從北方和東方來到香港，無論稱為本地（即早來的）、客家、鶴佬等，都因他們來到香港，開闢荒地，創造出農田鄉村、市集漁港，也借英國殖民之手，建立了廣州的外港。英國人從事鴉片和走私貿易，中國人則聚而發展香港的南北洋貿易以及轉口港的經濟，與泰國、新加坡、印尼、菲律賓呼應。北來移民，包括潮汕閩南，替代了新界鄉民成為香港經濟的支柱。

一九四九年之後，北來的移民難民增加，不單只東南粵閩桂，而是來自全國各地，令全國大城市的戰後工業遷移至香港。也借美國介入的韓戰、越戰的市場機遇，推動了香港出口為主的工業化，以彈丸之地，發展成全球主要的輕工業生產基地。依靠的也是新移民的拚搏、創新精神和克勤克儉的文化，而不是原來轉口貿易的南北行商人。

中國內地改革開放，除了七十年代的歸僑來港潮以外，移民來港者增加，香港與內地開始融合，因家庭團聚因素而來港者亦增。新來港者帶着對內地的認識和各種關係，也因無恒產、未有成就，而更志切於拚搏、發展，傾向創業。首先返珠三角開設工廠的，就是這批新來港移民，也造就了香港加工貿易在深圳、東莞等地的大發展，確立起世界工廠的能力與聲譽。一方面造就了珠三角的大發展，深圳的世界經濟奇迹，用二、三十年創造出一個世界一流、二千多萬人口的大都會；另一方面，珠三角經濟的外溢，使在戰後嬰兒潮和新移民的第二代，得以在香港生產性服務業的大發展中大大得益，使香港轉型為國際服務業中心，影響中國內地及東亞地區，以至全球二十四小時的金融運作體系。

中國的復興，在近十至廿年更為明確。按購買力平價計算，一四年中國的經濟規模已超越美國，成為全球第一。回歸有利於香港與內地的經濟融合，香港大有機會借內地復興而在經濟上更上一台階。大量的新移民還是依舊拚搏，更多了在港留學的港漂內地生。即使回歸後對內地移民有所限制，香港沒法如新加坡般借內地新移民而急速轉型與發展，但還是支撐着香港繼續發展的主力。

近十年加劇的，以政治口號阻礙香港進一步的建設與發展，更以「佔中」、「反修例」來破壞發展，應是香港既得利益者抗拒香港進步發展的反革命。

香港要克服破壞性的反革命，依靠的是誰呢？應是基層中受既得利益壓抑和欺騙的廣大群眾，衝鋒在前的會是新移民和港漂。