香港暴亂大規模爆發，打砸搶燒，全城烽火。暴徒已建成了兇狠殘暴的恐怖武裝隊伍，把香港警察打得落花流水之時，朝廷未能出兵平亂，只是隔岸舞刀弄槍比劃了一通，就「自行消失」。香港暴亂進入新階段，用靈活機動的城市游擊戰法繼續搗亂破壞，試圖用持久戰拖死香港，或為發動更大規模暴亂作好準備之時，朝廷和香港警察還是拿這些小規模的暴亂沒辦法。

香港警察對付暴徒的戰術不見提高和有效，朝廷依然袖手旁觀。面對暴亂，朝廷實質上「懶理」，香江府衙實質上縱容，這就是「一國兩制」在香港平暴問題上的「實踐」——「一國」不理，「兩制」無能？這樣子，就是一國兩制「行得通」啦？就是取得了「舉世矚目的成就」啦？就是得到了香港市民的擁護支持啦？

當年鄧小平在制訂「一國兩制」大政方針時一再談到，回歸後香港可能出現特區自己解決不了的動亂問題，談到內外敵對勢力搗亂破壞，預見了在「一國兩制」中將實踐平暴平亂的問題。於是，國家憲法和香港《基本法》對此作了相關規定，部署了平亂準備。然而，近七個月的不知所謂證明，中央要法律有法律、要槍炮有槍炮，在暴亂面前一點兒不用，鄧老爺子的周密安排成了白忙。不僅白忙，還被世人恥笑、被敵人所輕，令愛國愛港的港人大失所望，令國家權威蒙羞！

對朝廷的不作為，好心的人解釋，是中央想讓香港的問題由香港自己解決，這樣比較符合「一國兩制、港人治港、高度自治」的設計，也是不想讓香江府衙、林鄭月娥逃避責任，「把矛盾上交」，這樣的解釋或有道理。但朝廷這樣的做法已證明不能解決問題，只會使暴亂了無時日、愈演愈烈，把香港毀掉。

事實上，追究林鄭月娥、香江府衙對處理這場暴亂是否逃避責任已經沒有意義，中央讓她負起責任也已無用，以他們的想法和能力根本負不起「止暴制亂」的責任，也不想負這樣的責任。他們知道就是這樣渾渾噩噩或陽奉陰違的混日子，朝廷也拿他們沒辦法，他們早已「睇死」中央也。