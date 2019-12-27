區議會選舉過後，黑色暴亂曾稍為緩和，可惜只是曇花一現。平安夜及聖誕節期間又爆發連場騷亂，遍地烽火，暴徒照樣打砸縱火，照樣暴力「私了」，可見幕後黑手依然不肯收手，止暴制亂言之尚早。

有人認為，之前黑暴稍為緩和，是因為許多人感到厭倦。這可能有一點道理，但並非主要原因，理性的市民確實對持續逾半年的黑暴感到厭倦和憤怒，但香港偏偏有太多不理性甚至盲目的市民，他們不但不會感到厭倦，反而樂在其中，一再縱容暴力、支持暴力，從區議會選舉結果就可以知道，香港社會是多麼低智反智。寄望這種低智反智的社會自動止暴制亂，無異於緣木求魚。

最諷刺的是，繼中資銀行和部分商店屢遭破壞後，滙豐銀行也開始成為狙擊目標，遭受暴徒「裝修」。這說明一個道理：覆巢之下沒有完卵，亂世之中沒有人能獨善其身。英美一直在背後搞鬼，為反中亂港勢力撐腰，為黑衣暴徒打氣，為暴力行為叫好，但他們也許沒料到英資銀行也難逃一劫，真可謂自作自受，剃人頭者人亦剃其頭。

很明顯，有些人不徹底搞死香港是不肯罷休的，之前的短暫平靜不是真正平靜，而是更大暴風雨來臨前的平靜。六千多人被捕、某眾籌平台帳戶被警方凍結等等，無疑重挫了暴徒銳氣，而中美達成第一階段貿易協議，也使幕後黑手稍為收斂。但只要香港內部的深層次矛盾依然存在，外部的中美博弈持續進行，這種相對緩和的氣氛就不可能維持太久。須知中美博弈是長期的、複雜的、激烈的，即使雙方簽署第一階段貿易協議，也不表示化干戈為玉帛，從此風平浪靜。恰恰相反，美國為了遏止中國崛起，勢必繼續挑起各種紛爭，香港勢必繼續成為棋子，漢奸黎之流也勢必繼續「為美國而戰」。一言以蔽之，樹欲靜而風不止。香港氣數當盡，厄運難逃，更大的動亂恐怕還在後頭。