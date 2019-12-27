日前本欄講述特區將度過史上最冷清的聖誕，冷清是用來形容市道，但平安夜那一晚可以用躁動甚至暴動來形容。雖然燈飾不像以往璀璨，但小市民依然希望趁着佳節走出街輕鬆一下，逛逛商場看看聖誕布置，感受節日氣氛。平安夜大家希望聽得到的是天使報佳音，並不是聲聲洗腦的五大訴求。有得選擇的話，平安夜當然是唱「願平安歸香港」，而不是「願榮光歸香港」。

事與願違，暴徒連一年一度的佳節也不放過，入侵各大商場搞事，強迫其他人接受他們的一套。警方雖然在尖沙咀減少封路及站崗，但不代表放棄執法，為了保障市民安全，發現有非法集結，有人焚燒港鐵站及滙豐銀行分行，當然會出動驅散人群，特區史上首次在平安夜發射催淚煙，在現場「聞」者當然流淚，但是收看現場直播，看見大好節日落得如此境況，難免亦會有欲哭無淚之感。

尖沙咀是觀賞聖誕燈飾的好地方，漫步海濱，多處景點可以打卡，可惜香港沒有一夜平安，遊客區生人勿近，水炮車亦要出動，鎮壓暴亂，催淚彈橡膠子彈橫飛，還有誰會有心情留下來觀賞？港鐵本來是通宵行駛，方便市民歡度佳節，但因為騷亂情況，尖沙咀站及旺角站被迫關閉，很多人亦因此而打消了一年一度賞燈飾的念頭，其實燈飾並不是重點，重要的是普世歡騰的氣氛，可惜現在說這一切都枉然。最令人氣憤的是，毒果日報的報道，竟然把責任推卸給警方，完全無視暴徒破壞，倒果為因混淆是非，傳媒的良心操守給走狗吃了嗎？不過，與漢奸黎智英談傳媒操守，還是慳番啖氣暖肚吧！政府內有保護傘，為漢奸黎遮風擋雨，市民徒嘆奈何。

香港給反對派搞得滿城風雨，人人自危，平安夜不平安，聖誕不快樂，很多香港人聖誕願望不求財帛金銀珠寶，只求明年還我們一個寧靜平和的聖誕夜。