今年平安夜有個有趣現象，香港天主教區宣布，子夜彌撒提早舉行，有提早至晚上八時的。據教會解釋，這是為了方便教友在彌撒後早點平平安安回家，免受社會騷亂影響。

這裏且為非信眾讀者解釋一下，彌撒是天主教的祭禮，平安夜的子夜彌撒，其實是把聖誕節的祭禮提早到該天凌晨零時舉行，作為聖誕節的第一台祭禮。這台祭禮是教會的每年大事，稱為大彌撒，總堂的大彌撒應該由教區最高級的牧者主祭，很多時還安排幾位副手共祭，作為教堂的大操演、大檢閱。教堂每年為這個慶典長時間籌備，儀式也遠較平時每周舉行的彌撒複雜而隆重，主祭、副祭之外，輔祭也多，各有專責。另外，教堂的詩歌班也要為節日特別練習綵排，如果是人才鼎盛的詩歌班，還會挑選著名作曲家的彌撒曲，四部合唱，有如開演唱會，在平安夜的子夜大彌撒前，起碼要操練幾個月。不止總堂如此，各教區的教堂也同樣為本堂的平安夜子夜彌撒作特別安排。

把平安夜的子夜彌撒提早到子夜前舉行，其實不合禮節。未到凌晨零時，祭禮舉行的時間還是在前一天而不是聖誕日，只能算是提早一天慶祝。聖誕節前一天的彌撒，怎可能取代聖誕日的第一台？教友在聖誕日那天是否需要再去教堂一次？

教會解釋說，把平安夜的子夜彌撒提早舉行，是避免教友在彌撒後歸家困難，我看理由也不夠充分。在今次香港的「反修例」風波中，天主教會扮演了反對派同路人角色，多區的黑衣人與警方的防暴隊衝突後，附近的天主教堂都特別為黑衣人提供庇護場所，而且拒絕警方進入，讓黑衣人部隊可以在教堂內充分休息，重整軍容，然後出去再戰。教會既然開放教堂給黑衣人作戰略庇護所，可能還提供空間作物資儲藏供應。教會和黑衣人大家一直同心同德，合作無間。教友參加完子夜彌撒後，回家途中有黑衣人保護，又怎會有困難？除非教會的意思是指教友在彌撒後回家時，可能會被警察攔截拘捕。不過，按道理，教友每周都去教堂參加彌撒，警方要攔截拘捕教友每周都可以，不用特別選擇平安夜；警方要拘捕教友基本上可以隨時進行，沒有需要指定在聖誕日，也不用特別等候子夜彌撒後才行動，教會的擔憂是否全無必要？

教會把子夜彌撒提早舉行，更合理的原因，會否是因為要騰出地方，讓稍後上街與警方對峙衝突的黑衣人可以到教堂內充分休息編整？又或者部分教友在子夜彌撒後要去參加黑衣人的活動，教會於是特別安排，讓教友早點完成崇拜，好去參加下一場活動？