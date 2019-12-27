一場黑暴，香港有很多改變，其中一個是讓社會看清楚大學生的質素，他們不再是天之驕子，反而是強盜無賴。從被捕暴徒之中，大學生佔有一定比例，以及從中大、理大淪為暴大，已可見一斑。

這些大學生不珍惜學業、不珍惜校園、不珍惜香港，自作自受的時間終於來臨。先別說被捕者遲早接受法律制裁，即使僥倖逃過一捕，前路亦充滿陰霾。大學聯校就業資料統計庫顯示，今年六至九月全職畢業職位空缺只有約二萬八千個，按年減少近一成三，當中金融界空缺比去年同期勁減近四分之一，零售界空缺急跌逾兩成。而這僅是暴亂初期數據，隨着暴亂愈演愈烈，重挫經濟，空缺只會持續萎縮。

最近甚至有大企業放風，指未來數年都不會聘請本地大學畢業生。對於熱衷上街做暴徒的大學生來說，這是求仁得仁，但對於沒有參加或支持過暴亂的大學生來說，這是被拖累，除了嘆句生不逢時，惟有自求多福。

這場暴亂由外部勢力聯同反中亂港黑手、政客、傳媒、學界、宗教團體等策動，他們把香港搞亂搞爛，對他們沒有影響，卻令基層飯碗不保，現在更禍延至大學畢業生。反對派為了繼續蠱惑人心，其喉舌、KOL此時又發揮妖言惑眾的能耐，將畢業即失業當成喜事看待，一時說畢業後加入大公司不是成功唯一標準，一時又說這是光復青春，但與其說是激勵士氣，不如說是自欺欺人。

沒錯，世上沒有懷才不遇，有能力總有出路，但今日這一代，個個都是港孩，一定要別人千依百順，否則就用比強盜更不堪的手段打砸破壞，殺人放火，犯了法又要求特赦，否則就是別人不對，毫無承擔。這種質素的年輕人，放諸全世界也是人見人怕，避之則吉。希望反對派喉舌、毒媒、政客坐言起行，率先聘請這些被大企業拒諸門外的大學生，別讓他們又攤大手板問父母和政府要錢，也算功德無量。