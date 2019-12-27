美國總統特朗普是個渾人，有了他，世界便休想閒着。但此人個性鮮明，一眼便可看到底，只要透徹掌握，也不難應付。特朗普的性格有三愛、三惡，所謂惡，是厭惡的意思。三愛是：一愛招搖，二愛面子，三愛反口；三惡是：一惡權威強者，二惡被佔便宜，三惡堅持始終。能掌握上述特質，你就可以擺弄他，而不至於被他擺弄了。

特朗普上台後，中國窮於應付，是因為掌管我國外交事務的人還是嫩了些，吃不準對方心理，制不了人，自然會為人所制。此人甫一上任，筆者就建議應將他視作一個莽夫，他揮刀狂舞，你就站得遠遠的，少在其視線範圍內出現。他偶爾拿刀子向你身上招呼，你側身避過，衣服被劃破一道口子，就由他去吧，不必發作，會用點心機的，還該豎起拇指誇一聲：「好刀法」。渾人面上有光，便不會再跟你計較，也就傻乎乎的，趕着去找不肯服他的人挑戰。

白宮主人剛坐穩龍庭便要對付中國，是因為中國乃除美利堅以外的第一強者，他認準在貿易中被中方佔了便宜，便一定要討回公道，故一開口就向五百億美元的入口華貨徵收新稅。

跟蠻人鬥蠻未必是上策，你如肯在對方第一次來攻時忍讓，任由他割破衣裳，使他覺得臉上威風，事情可能就過去了。但如此隱忍，會否助長其變本加厲？問得好，答案是有些人會、有些人不會，端賴對方性格如何。而特朗普的個性是沒有耐性，討厭長久堅持，喜歡尋求新刺激，故中國如能早些給他面子，他大多便不會糾纏，轉而忙着去找歐盟、美聯儲和聯合國算帳了。事實上，現任白宮主人掌政至今，也沒有太多例子顯示出，對手屈服後，他仍會不依不饒的。

如果能好好琢磨特朗普三愛、三惡的個性特質，日後跟他交往，便可以少交些學費。