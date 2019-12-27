剛過去嘅平安夜和聖誕節，烈火暴行又重現，且有升級嘅勢頭：暴徒在多區商場「和你Shop」，破壞商店，騷擾食客，多間商店拉閘；而黑衣人入夜後更將行動升級，沙田新城市廣場提早關閘，依然難逃大規模警民衝突！

黑衣暴徒反轉尖沙咀、旺角、元朗等商場，暴徒四處縱火，「私了」途人，警民追逐戰由朗豪坊延伸至街頭，警方曾多次施放胡椒噴霧及催淚煙驅散人群，期間多人被制服地上，而港鐵旺角站亦提早關閘。

一個原是普天同慶嘅日子，變成「黑色聖誕」，沒有天使之佳音，只有暴徒砸舖之鏗然篤篤聲和大塊玻璃碎裂砉然倒下之聲！一個人人齊歡笑嘅節日，本應是旅遊、零售、餐飲嘅黃金日子，依家因黑暴又再來襲，旺區商場提早拉閘、尖沙咀一片硝煙，食店生意大受影響……反觀一水之隔嘅澳門，煙花璀璨，人面煙火相映紅，笑聲不斷，消費場所人山人海，真係恨死隔籬！

事實上，自黑暴持續逾半年，夜市沒落，市民亦無心、更冇膽出外消費，許多喜慶如生日宴、滿月酒可免則免，朋友之間嘅酬酢亦多取消，你話喺咁嘅環境下，啲食店，尤其旺區如油尖旺、銅鑼灣等，怎能不死快啲？老朽相信，聖誕新年過後，若然黑暴持續，日日夜夜「和你Shop」，真係「人唔癲狗都吠」！

嗱！香港冇夜市，內地則大興「夜間經濟」，今年八月下旬，國務院辦公廳印發《關於加快發展流通促進商業的意見》，提出活躍夜間商業和市場。北京、上海、廣州、天津、重慶和南京等城市，相繼出台促進夜間經濟發展相關舉措，而且這種勢頭，已由一二線城市逐漸向三四線城市擴散。「夜間經濟」可以延長經濟活動時間、提高設施使用率、激發文化創造、增加社會就業等，蘊藏着繁榮城市發展嘅巨大商機。香港近半年則因黑暴拖垮夜經濟，飲食業首受其害！