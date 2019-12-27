港式示威已成世界一奇，黑暴抗爭方程式單調老土：逢假日例必盤據商場、佔地唱歌；有國際球賽，又有所謂球迷噓國歌、背對升旗禮，總之騎劫場合就對了。國際足協對這種政治凌駕體育的行動十分不滿，對香港足總的判罰一再加碼。可憐港隊對這樣的暴徒球迷無可奈何，只能拐彎抹角地說，盼香港球迷顧全大局「愛護」球隊。

為甚麼說顧全大局？因為上述暴徒球迷太猖狂，噓國歌等違規行為不但常見於香港的國際性賽事，連早前港隊與中國隊在南韓作賽，大批香港「球迷」遠道前去踩場，在場內場外大作政治表演騷，噓國歌柴台更已成指定動作。

港隊成員怎麼想？當然是尷尬兼面上無光，因為香港的暴徒球迷入場的目標，顯然不是支持他們作賽，而是騎劫他們辛苦操練、下場打拚的場合作政治表達。國際足協對這類騎劫式行徑一再批評，懲處亦愈來愈嚴厲，但香港一眾所謂球迷卻懶理。政治大過天！

來幫香港的暴徒球迷長長記性吧，二○一五年，港隊在世界盃外圍賽對上卡塔爾，球迷在場內叫囂、噓國歌，當時國際足協只是小懲大戒，罰香港足總的款項僅約四萬港元。

誰料，香港球迷騎劫賽事場合的行動並沒減少，今年九月十日，港隊在世界盃亞洲區外圍賽主場迎戰伊朗，又有球迷噓國歌，今次國際足協判罰香港足總約十二萬港元；事隔約兩個月，港隊主場迎戰巴林及柬埔寨，這些香港球迷依然橋唔怕舊，照樣噓國歌，國際足協今次怒了，向香港足總罰款約二十三點八萬港元。短短幾年，罰款升了五倍多，國際足協的耐性也快耗光了。

港隊知情人士呻苦，罰款遞增是國際足協不滿的象徵，更具殺傷力的懲處是港隊可能被罰禁賽，既然球迷不生性，那便由球隊埋單吧！所以港隊中人只能向球迷乞「愛」，否則，大家勢必攬住政治一齊死。