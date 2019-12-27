臨近年尾，內地開始了一輪大規模的廳官跨省調整，幾乎涉及全部身份，履新崗位均是地級市市委書記、市長或是直轄市的區委書記、區長等廳級黨政主官。這不僅是十九大而且是自十八大以來，全國範圍內最主要的一次中層幹部異地交流任職。

短短兩三天內，江蘇常州市長丁純調任安徽銅陵市委書記，原銅陵書記李猛調任山東德州市委書記；河北秦皇島市委書記孟祥偉調任湖北咸寧市委書記；浙江湖州市長錢三雄調任河北邢台市委書記；北京豐台區長王力軍調任天津薊州區委書記；上海楊浦區委書記李躍旗調任浙江台州市委書記等。

按照幹部管理權限，市委書記、市長乃是省管幹部，並非中管幹部。但如果涉及到跨省調動，則需要由中組部牽頭。況且全國範圍內的集中大挪移，更必須由最高層拍板才行。對於跨省任職的廳官來說，能夠得以進入中央視野，自然都是經過了層層比較、篩選、考察的佼佼者，屬於特別列作了重點培養的後備幹部。然而，「師傅領進門，修行靠個人」，既要盡人事，也得聽天命。

一九九八年，中組部在全國進行了一次大規模的市長跨省交流。這些人中，約半數獲得晉升，如河南開封市長付志方調任河北保定市長，現任山東省政協主席。山東泰安市長趙樹叢調任安徽安慶市長，後任國家林業局局長。最著名的例子是，時任福建龍岩市長黃坤明與浙江湖州市長袁榮祥，福建三明市長蔡奇與浙江衢州市長葉繼革分別對調。時至今日，兩人位列中央領導人，另兩人早已從省人大、省政協位置上退休。

然而，幾家歡樂幾家愁，三十年河東三十年河西，也有眾多平步青雲者沒能堅持到最後。比如當時黑龍江哈爾濱副市長李春城調任四川省成都市副市長，後升任省委副書記；黑龍江鶴崗市長秦玉海調任河南焦作市長，後晉升副省長兼公安廳長；廣東從化市委書記潘逸陽調任江西新余市委書記，後任內蒙古常務副主席；湖南衡陽市長陳安眾調任江西景德鎮市長，後升任省人大副主任。在十八大之後的打虎風暴中，陸續翻車。

二○一○年，中組部又組織了一次中央部委司局長與地方市委書記、市長的交流。六十六位正廳級幹部空降地方。近十年過去，同樣是命運千姿百態。有的已晉升正部級，如新任供銷總社主任喻紅秋；有的已落台，如周永康秘書冀文林；有的則十年原地踏步，如出身共青團的萬超岐，近日平調內蒙古阿拉善盟書記。

此次廳官大範圍流動，算是二十年來的第三次。中選官員未來前景也不外有三，或歷練高升，或就此終老，或未必不是調虎離山。官場風雲變幻，一切未卜。就是十九大後的新貴，也並非就進了保險箱。一八年初，中央選拔一批市委書記、市長跨省升任副省長，按理說是千挑萬選的，但四川德陽市委書記蒲波，調升貴州省副省長後僅三個多月就被查處。鑑往可知今，福兮禍兮，命耶運耶，都充滿了不確定。