產評：國企違約響警號　以債冚債何時休

急景殘年，經濟不景，又到了各方撲水的時候。中國債務問題嚴重，企業債務違約創新高，牽涉國企的個案驟增，令市場倍感不安。以債冚債，只能做到「拖」字訣，並不見得有出路，一旦處理得不好，可大可小。如何保持外資對中國資產價值和企業信用的信心，更是一大挑戰。

據統計，內地企業最新的違約金額達到1,300億元人民幣，打破了去年1,220億元人民幣的紀錄。過去民企舉債，基於條件限制，多傾向透過影子銀行融資。但如今經濟每況愈下，就連影子銀行的規模都大為縮水，意味民企借貸渠道減少。即使今年當局不斷推出措施確保銀行支持中小微企，但上有政策，下有對策，基於風險與回報，銀行寧願放貸予大型房地產集團多於中小微企，民企經營水深火熱，路人皆見。

今年情況更為惡劣，連一向獲國家保護的國企，財政都開始出問題，而國企才是中國債務問題的核心。本月中，有國企宣布重組美元債務，被視為過去廿年來首家國企境外債券違約事件。由於近年當局實施積極的財政政策，以支持地方投資基建，抵銷外資撤廠令固定投資大減的壓力，另一方面進行減稅降費，以確保居民收入穩定，推動內部需求，頓令政府財政出多入少。國企債務愈滾愈大，長貧難顧，爆煲難免！

當局處理債務危機的新機制，是早發現、早識別、早處置，透過債務延期、和解或協商場外兌付、再融資重組等手段，主動疏導，避免大量違約風險積累，打擊金融市場信心。惟須留意，當局提高對國企債務違約的容忍度，接受整體企業違約率上升的事實，並增加以市場化手段解決企業債務問題，其後果是有要面對企業倒閉潮，而企業違約風險也會轉嫁給投資者。

也許，中國當前最大的威脅，並非對外的貿易戰，而是內在的債務危機。就算去年至今經濟多艱難，當局亦不會輕言減息放水，顯見已意識到債務問題的嚴重性，致使當局不欲以政策延續泡沫來換取短暫的安逸，免令槓桿惡化，釀成更大的災難。

畢竟，全球量寬十年，資產泡沫狂歡的日子近尾聲。市場在長時間被扭曲後的修正過程，必然痛苦。無論是國家、企業抑或投資者，都必須要做好潮退的準備。未來中國經濟與金融系統穩定，將受到嚴峻的考驗，能否藉着開放金融市場，引入「新水」救火，激活資本市場融資平台，將成解困的關鍵！