功夫茶：失職瀆職司底驊　民望食泥又龜爬

人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，上任律政司司長呢個咁重要嘅問責高官，自○八年一月上任至今即將兩年，除了「醜聞纏身，拂了一身還滿」之外，其民望又「跌者恒跌」成為「慣性定律」！嗱！功夫茶再三思量，𢱑到頭髮甩多十零廿條，都淨係諗到佢反白眼，驀然回首，就係霸住茅坑不拉矢嘅無恥樣！

反修例風波持續近七個月，政府「止暴制亂」仍然靠把口，而且，過去幾日普天同慶嘅聖誕節日，「黑暴無理Shop」，到各大商場大肆破壞搗亂，搞到香港已雪上加霜嘅飲食零售業死多兩錢，令到「普天同㷫」，最新民調顯示，特首林鄭及其廢柴管治班子民望全線下滑如過山車！

呢！都唔使問阿貴咯！一身醜聞、上月喺倫敦仆倒街頭嘅律政司司長鄭若驊，民望評分再進一步下跌，僅得十五點九分，繼續「墊司底」。咁嘅「民望」，講得貼地形象化啲，即係好似啲賭徒，輸到連底褲都畀人剝埋，要用報紙來遮醜！司長依家又跛咗左手，做咗「獨臂神尼」，連整理文件夾都要人幫，咁點出來見人喎？嗱！遮得下面，又顧唔到上面！遮到上面，又顧唔到下面，真係激鬼死人吖！唉！睇怕司底驊連沖涼都要人幫忙，依家大條道理，民望食泥惟有再龜縮不作為啦！

講真，好多嘢又真係唔到你強求嘅！尤其「民望」，你估好似啲𡃁模嘅「事業線」，一唧就有咩！林鄭孭住司底驊，咁重負擔，兩人惟有攬炒齊齊下沉！司底驊固然民望沉到要食泥，而且低處未算低，再沉多兩分，睇怕要食蚯蚓啦！而林鄭咁「打得」，整體表現評分都係二十二點二分咋！若對比去年同期嘅評分五十二點七分，跌幅近百分之六十。其實，林鄭都係輸到要用報紙遮醜，猶幸佢冇跌跛手，仍可在重要場合拍手「歌唱祖國」，都未算失禮人前！

之不過，司底驊再不作為，一味龜縮落去都唔係辦法，有論者狠批佢失職、瀆職，本報記者受漢奸黎刑恐單畸士，鐵證如山，連告唔告條粉腸都不敢給一個說法，還記者一個公道；過去多個月警方拘捕了逾六千人，而佢作為維護法治核心價值嘅守護者，檢控龜速，至今冇一個暴徒得到重罰，根本毫無阻嚇力，更令犯罪者逍遙法外，佢嘅無能、失誤甩轆，令暴亂變成風土病，該當何罪？司底驊毫無「恥感」，上任以來政績只得「醜聞纏身」四個大字，仲充當漢奸黎嘅保護傘真係不該！民望跌到食泥唔通就可以不知所進退？仲要面皮厚如城牆？不為聖賢，便為禽獸？不問責下台難道真恨食蚯蚓？見你跛咗手，搵人餵你食又點話吖！