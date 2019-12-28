正論：烏雲蓋頂鐵翼難張　香港落後白雲機場

黑雲壓城城欲摧，人人頭上不見青天，難再睹大鵬展翅的雄姿。赤鱲角機場雖仍是世界頂級機場，可嘆桃花依舊，人面全非，昔日絡繹不絕的人潮已漸成往事。

根據內地民航當局資料，廣州白雲國際機場在本月十四日已突破七千萬客運量，而今年香港赤鱲角國際機場頭十一個月僅為六千五百八十萬人次。估計今年白雲機場客運量將逾七千三百萬人次，首次超越香港。

今年上半年，白雲機場的客運量約為三千五百多萬人次，全球排名第十二，香港機場上半年則為三千七百多萬人次，全球排第九位，較去年同期上升百分之二點五，很明顯下半年情勢才開始逆轉，被白雲機場反超前，相信全世界都知道原因，香港特區六月份爆發的反修例示威潮，愈演愈烈，街頭衝突頻頻，搞出人命，黑暴聞名於世，多個國家發出旅遊警示，外國遊客紛紛卻步，即使是同根生的內地同胞也感受到火藥味而裹足不前。

示威者屢次上街遊行及衝擊政府機關，都未能夠令政府答應五大政治訴求，開始把魔爪伸向交通樞紐及出入境要塞，七月二十六日網民首度發起在機場接機大堂集會「和你飛」，自此機場變成戰場，多次發生衝突，甚至有記者被綁及毆打，機場大樓及連接交通被迫採取特別安排，對旅客造成不便，造成「趕客」情況。

香港機場客運量自八月便開始下降，較去年同期減少百分之三點四。據聞有香港人因為害怕機場被堵耽誤行程，特意前往廣深的機場乘搭航機。此消彼長，白雲和深圳機場承擔了香港機場部分國際航班的升降和旅客，香港國際機場今年十一月客運量約五百萬人次，較去年同期大幅衰退百分之十六，飛機起降量及貨運量亦難幸免地同時減少。

機場客運量減少，來往大陸及東南亞的客運量跌幅最為顯著。但香港國際機場十一月轉機及過境旅客則較去年同期增長百分之六，香港居民出遊人數也增加百分之五。數據反映香港地理位置及機場配套優勢從來沒有減少，只是出境及轉機人數上升未能平衡入境客量跌勢，可見香港自作孽「趕客」情況非常嚴重，烽煙四起，無日安寧，平安夜不平安，遊客區大型商場隨時隨地爆發激烈衝突，革命港舉世知名，君子不立危牆之下，外地人不想在此地多留一分一秒，完全可以理解。

一直以來處在粵港澳大灣區航空樞紐龍頭位置的香港機場，吞吐量形成衰頹之勢，核心問題非來自軟硬件，而是來自社會氣氛及政治危機，機管局欲救無從，機場客量短期內難以扭轉跌勢，來年極有可能被擠出全球旅客吞吐量前十位。不但要面對全世界的挑戰，粵港澳大灣區五大國際航空樞紐各自發展，競爭亦十分激烈，就以白雲機場為例，旅客量穩定上升，航線網絡覆蓋全球超過二百三十個航點，較去年增加近十個；擁有航線超過三百條，實現與內地及東南亞主要城市「四小時航空交通圈」，與全球主要城市形成「十二小時航空交通圈」。不是長他人志氣，滅自己威風，廣州白雲機場已經有趕過頭，超越香港機場之勢。

雖云白雲機場及深圳機場接收本港機場示威受影響的旅客，間接受惠於反修例風波，但絕對不能抹殺人家的努力。深圳機場躋身「全球最繁忙機場」之列，每年旅客輸送量超過五千萬人次，機場客運排名今年將首次位列全球機場前三十位，發展迅速，不單止航空業，高科技事業也後來居上，教香港這個老大哥無地自容。

香港百業蕭條，與航空業息息相關的旅遊業一沉不起，十一月訪港旅客按年大跌五成六，由每日廿萬人次訪港，跌至不足九萬人次，是自○三年沙士以來，單月最大跌幅，比十月的百分之四十四更惡劣。超過三成賓館恐怕將會結業，業內人士人人自危，當局雖然推出優惠，向外地旅客招手及刺激本地消費，但臨渴掘井，杯水車薪作用不大。

可憐之人，必有可恨之處，最令人痛心是香港毀在自己人之手，政府無能，黑暴無良，止暴制亂無期，再加上假難民及毒禍種種問題同時爆發，想社會重回正常秩序也有心無力，更遑論重新起飛，與其他地區爭一日之長短。任華佗再世，面對這個瀕死的病人也可能束手無策。妖霧不散，鐵翼不展，暴徒「和你飛」，香港等待的只有死期。