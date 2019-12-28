世界視線：加州流浪漢問題　難靠政治騷解決

美國總統特朗普日前在社交網站發文，怒轟民主黨籍的加州州長紐瑟姆處理州內流浪漢危機不力，並威脅如果情況未有改善，聯邦政府將會出手。

媒體引述美國住房部最新數據顯示，過去一年加州的無家可歸者人數增加了一成六，數目超過全國的兩成。面對特朗普的炮轟，紐瑟姆不甘示弱，反指特朗普政府玩弄政治，暗示總統囿於黨派門戶之見，坐視問題惡化。事實上，這已不是特朗普首次就流浪漢問題攻擊紐瑟姆。一位不願透露姓名的政府官員日前證實，總統已下令住房部官員到加州實地評估無家可歸者的營地，研究打擊行動。

分屬民主黨票倉的加州，自特朗普上台後便一直跟他纏鬥不休。今年年初加州檢察長聯同其他十五個州，就特朗普宣布國家進入緊急狀態，以獲取修建邊境圍牆的資金一事發起集體訴訟，也是該州兩年內第四十六次對特朗普政府提出起訴。作為報復，交通部隨即宣布取消聯邦政府為加州政府提供、用於修建高鐵的逾九億美元撥款，同時要求加州把數十億美元還給聯邦政府。

在政黨惡鬥空前激烈的今天，特朗普見縫插針，攻擊政敵，並不令人驚訝，但如果不因人廢言，加州近年來的確備受流浪漢問題困擾，儘管該州素來以寬容和自由等價值觀自傲，但當地愈來愈多的游民，引發的治安等社會問題，已引起民眾強烈不滿。在三藩市，有地產商曾建議為無家可歸者提供酒水，引誘他們到「派對巴士」上，再把他們送往墨西哥邊境。這種激進的主張固屬少數，但各地社區人士的「鄰避」心態，卻是顯而易見。為阻止游民在行人道上紮營，居民各師各法，有人放置大石頭，亦有人放置多刺的盆栽。

正如美、墨邊境居民關注非法入境者問題，加州日益嚴重的流浪漢問題，一定程度上亦超越了紅、藍的政爭，特朗普藉此發難，不無道理。問題是他手上有何靈丹妙藥，難道聯邦政府可以採取「洗太平地」式的驅趕行動，來個「眼不見為淨」？可以斷言，美國的貧富懸殊問題一天沒有改善，做再多的政治騷也是枉然。