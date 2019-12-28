香港只有七百多萬人口，不足以成為國際大都會。人口眾多可使經濟有巨大的規模效益，也能容納更大的多元化和網絡聯繫，由此才可能產生出支持創新發展的人才、訊息與市場。

若是走小國寡民的倒退式發展，香港不但保不住現時的發展水平，更會在各個方面衰落，還有衰落所帶來的心理影響與心理預期。香港這樣缺乏歸屬感的移民城市，人們大難臨頭各自飛，移民外遷加快，衰落加速，把原有歷經幾十年建設積累的基礎與條件破壞掉。建設需時，破壞卻可驟時而至，一下崩潰。

香港要守住現有的發展水平，且尋求進一步的增長，就必須保住人口規模。而在人口老化和少子化的壓力下，更須增加人口，維持本地勞動人口的數量。

增加香港人口有幾個途徑。一是加快中港家庭團聚，即增加現時的單程證配額；二是招攬海外港人回歸，但久住海外、落地生根的外移港人未必願意回港，也未必適應香港的社會經濟環境；三是吸引人才，這也是新加坡過去廿年成功的經驗，吸引人才應聚焦於優才，而非投資移民帶來的富豪。包括一些名人在內，投資移民來港者只是貪圖香港護照的方便，對香港少有歸屬感，也少在香港發展，他們只屬偶然來港居住的客戶。吸引優才，着重的是他們的知識和技能，更佳的對象是現時來港唸大學本科生與研究生的內地學生，畢業後可在香港找工作，亦即是內地所稱的港漂。

港漂學生有一定的學識，也在香港生活過，了解香港情況。他們留港是為個人發展，但也因此與香港的建設和發展休戚與共，且有強烈的進取心和毅力。他們身連內地，胸懷世界，正是香港進一步建設與發展的最佳人選。在這方面，他們遠勝香港耽於逸樂，不求進取的本地學生。

與家庭團聚而來的新移民一起，港漂構成了香港發展動力的中產與基層的兩大新增支柱。這會是香港升級轉型，擴大勞動人口，增加人口紅利來發展的最大利好因素。

香港本地學生不進取，就讓他們與父母移民他去，把香港消極發展因素減少。香港要做的是擴大內地生來港升學的比例與數目，目前僅百分之十的本科生限額是政治約束，不是經濟和教育政策的正常措施。要成為知識型的國際大都會，香港應與倫敦等地看齊，至少有一、二百萬大學本科及研究生，網羅內地及全球人才，從人才方面迫使香港經濟轉型升級發展。政府積存的浮財大可借此轉化為資本，推動香港作出新的發展，勝於投資賺取微息。