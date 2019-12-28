習近平讚揚澳門成功貫徹「一國兩制」時說，第一位的亮點是「愛國愛澳成為全社會的核心價值」，澳門政府「秉持強烈的國家觀念和愛國情懷，將愛國和愛澳合而為一」，堅定地把愛國愛澳排在「珍視民主、法治、人權、自由等核心價值序列的第一位」；為此，澳門政府無論是處理重大問題、制訂法律政策、謀劃各項事宜、選拔管治人才、確定教育方針、把握輿論導向，都以符合國家和澳門利益為首要考慮。

可見，愛國愛澳是澳門政府管治和施政的思想起點和歸宿，這是真正體現了鄧小平一再強調的「一國兩制」下的「港人治港、澳人治澳」都必須以愛國者為主體。只有管治權掌握在愛國者手裏，愛國愛港愛澳才能成為政府管治和施政的「首要考慮」，才能貫徹落實到「一國兩制」的全部工作之中。

香港回歸以來，愛國者治港基本上天殘地缺，朝廷最可以「直接抓手」的行政領域、公務員系統也是軟弱無力。歷屆行政長官及其管治團隊到底是不是愛國者，他們愛國的「成色」到底有幾成，朝廷其實心中無底，只能一邊用着一邊觀察。然而中央又對外展現完全相信他們都是愛國者，全力支持他們。

可是，這些「愛國者」並不爭氣，幹出來的事情，他們的管治所為和施政取向時常偏離甚至有悖「一國兩制」，損害國家和香港利益。他們對反中亂港時常縱容包庇，甚至充當保護傘。香江府衙最高層如此，整個公務員隊伍、行政系統是個甚麼樣子不問可知。甚麼「國家意識」、「民族認同」、「愛國情懷」根本沒有位置，遭到嘲弄、抵制、抹黑、妖魔化、丑角化，「愛國愛港」在香港政壇、官場被嚴重孤立排斥，被視為異己分子。

長此以往，這就造成了「港人治港」下朝廷根本不可能選拔出「愛國者治港」。所謂為政在人，人不愛國，人出了問題，香港的一切就會出問題。因此，貫徹「一國兩制、愛國愛港」必須首先從人的工作和培養抓起，最近在國家推薦下，香江府衙挑選了五名年輕公務員以「國家人員」的身份參加聯合國的工作，是一個好的做法。